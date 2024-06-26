У 2024 році взагалі не рекомендують одружуватися, адже він є високосним. Вважається, що тоді шлюб буде невдалим. Однак деякі молодята таки планують особливий день у житті. У такому разі слід звернути увагу на дні, коли краще не гуляти весілля. Більше про це розповість LifeStyle 24.

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Коли не можна святкувати весілля

Народні повір'я стверджують – якщо неправильно обрати день для весілля, то сімейне життя не складеться добре. Зокрема, заборонено робити церемонію у четвер, п'ятницю та суботу. Тоді на подружжя чекають втрати, проблеми та невдачі, які згодом призведуть до розлучення. Однак зазначимо, що субота – один із найпопулярніших днів тижня у закоханих пар. Тож, ймовірно, багато людей вже не звертають увагу на забобони та планують весілля, коли хочуть.

Які дні обрати для весілля

Понеділок – до міцного здоров'я.

Вівторок – до достатку.

Середа – до сімейного щастя.

Неділя – до ласки та благословення Божого.

Коли не варто справляти весілля / Фото Canva

Сприятливі та погані місяці для весілля

У народі кажуть, що сімейне життя буде щасливе, якщо відсвяткувати весілля у лютому, червні, серпні, вересні, листопаді та грудні. Тож вибір насправді великий. Цього року, до речі, залишилося ще декілька хороших місяців.

Вдівство, розлучення, нещастя, постійні тривоги та інші труднощі чекають на чоловіка та дружину, якщо відгуляти весілля у січні, березні, квітні, травні, липні та жовтні. Не варто, крім того, планувати свято на 13 число.