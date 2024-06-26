В 2024 году вообще не рекомендуют жениться, ведь он является високосным. Считается, что тогда брак будет неудачным. Однако некоторые молодожены таки планируют особый день в жизни. В таком случае следует обратить внимание на дни, когда лучше не гулять свадьбу. Больше об этом расскажет LifeStyle 24.

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Когда нельзя праздновать свадьбу

Народные поверья утверждают – если неправильно выбрать день для свадьбы, то семейная жизнь не сложится хорошо. В частности, запрещено делать церемонию в четверг, пятницу и субботу. Тогда супругов ждут потери, проблемы и неудачи, которые впоследствии приведут к разводу. Однако отметим, что суббота – один из самых популярных дней недели у влюбленных пар. Поэтому, вероятно, многие люди уже не обращают внимание на суеверия и планируют свадьбу, когда хотят.

Какие дни выбрать для свадьбы

Понедельник – к крепкому здоровью.

Вторник – к достатку.

Среда – к семейному счастью.

Воскресенье – к милости и благословению Божьему.

Когда не стоит справлять свадьбу / Фото Canva

Благоприятные и плохие месяцы для свадьбы

В народе говорят, что семейная жизнь будет счастлива, если отпраздновать свадьбу в феврале, июне, августе, сентябре, ноябре и декабре. Поэтому выбор на самом деле большой. В этом году, кстати, осталось еще несколько хороших месяцев.

Вдовство, развод, несчастья, постоянные тревоги и другие трудности ждут мужа и жену, если отгулять свадьбу в январе, марте, апреле, мае, июле и октябре. Не стоит, кроме того, планировать праздник на 13 число.