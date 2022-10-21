До всіх любов приходить індивідуально, але все ж таки саме ці три знаки Зодіаку виходять заміж не швидше, ніж у 30 років, пише 24 канал.

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Скорпіони

Дівчата-Скорпіони дорослішають досить пізно. Лише у 27-річному віці вони вперше задумуються над створенням сім’ї та народженням дитини. Загалом їм щастить знайти обранця, з яким вони проведуть багато років у щасливому подружжі.

Діви

Діви дуже повільні та розважливі. Вони дуже добре обдумують всі свої кроки та не поспішають давати швидку відповідь на освідчення, якщо воно стається у їхньому житті. Діви добре придивляються до своїх партнерів, тож якщо помічають багато мінусів, можуть без вагань відмовитися виходити заміж. Доля дарує їм кохану половинку ближче до 30 років. Лише в такому віці вони пізнають справжнє кохання.

Водолії

Водолії дуже не люблять чекати. Коли їхні всі подружки вже вийшли заміж, а вони ні, то починають постійно шукати в собі причину, що з ними не так. Іноді вона не проти створити сім’ю з партнером, якого знають кілька місяців, однак астрологи радять не поспішати. Чисте та щире кохання у їхньому житті з’явиться у 28-річному віці.