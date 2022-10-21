Ко всем любовь приходит индивидуально, но все же именно эти три знака Зодиака выходят замуж не быстрее, чем в 30 лет, пишет 24 канал.

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Скорпионы

Девушки-Скорпионы взрослеют довольно поздно. Только в 27-летнем возрасте они впервые задумываются о создании семьи и рождении ребенка. В общем им удастся найти избранника, с которым они проведут много лет в счастливых супругах.

Девы

Девы очень медленные и рассудительные. Они очень хорошо обдумывают все свои шаги и не спешат давать скорый ответ на признание, если оно происходит в их жизни. Девы хорошо присматриваются к своим партнерам, так что если замечают много минусов, могут без колебаний отказаться выходить замуж. Судьба дарит им любимую половинку ближе к 30 годам. Только в таком возрасте они узнают настоящую любовь.

Водолеи

Водолеи очень не любят ждать. Когда их все подружки уже вышли замуж, а они нет, начинают постоянно искать в себе причину, что с ними не так. Иногда она не прочь создать семью с партнером, которого знает несколько месяцев, однако астрологи советуют не торопиться. Чистая и искренняя любовь в их жизни появится в 28-летнем возрасте.