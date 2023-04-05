Дуб, береза, сосна та інші звичні для нас дерева, здавалось би не можуть нести негатив та нещастя, але це не так. Важливо знати, чи варто обирати ці рослини, як і де правильно їх посадити, щоб не погіршити атмосферу біля будинку та не погубити інші рослини, зазначає 24 Канал.

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Сосна

Вважається, що загальна енергетика цього дерева позитивна, але розміщувати його потрібно розумно. Тонке, але важке дерево при негоді може обвалитись та завдати шкоди будівлям поруч. Також сосна може негативно вплинути на інші рослини, адже хвойні потребують сухої та навіть піщаної землі.



Сосна зблизька / Фото Pinterest

Береза

За повір'ями, береза повинна рости за парканом, найкраще – біля входу у двір. Тоді це дерево буде потужним захисником. Також добре розміщувати березу окремо від інших, особливо плодових дерев, адже вона дуже любить воду і буде стягувати її зі всієї землі.



Береза в полі / Фото Pinterest

Дуб

Не часто можна побачити це дерево у саду чи біля дому, адже відомо, що це погана прикмета, яка віщує смерть. Також величезне коріння, яке з'явиться з часом, просто знищить будь-яку іншу родючість поряд з деревом. Найкраще все ж милуватись дубом у лісі, або виділяти окрему територію для його висадки якомога далі від городу та двору.



Дуб в полі / Фото Pinterest

Волоський горіх

Популярне дерево в господарстві й нічого поганого для енергетики воно не несе. Проте мало хто знає, що це дерево також має дуже велике та розгалужене коріння, яке навіть може пошкодити фундамент. Тому навіть якщо є бажання посадити таку рослину, варто врахувати цей факт. Також при дозріванні горіхи падають, чим можуть спричинити дискомфорт.



Волоський горіх зблизька / Фото Pinterest

Верба

Це дерево при розростанні ускладнить доступ сонця до землі. Також садити вербу – погана прикмета, вважається що це дерево несе горе та смерть. Не дарма вербу можна побачити лише в далеких самотніх місцях, або біля води, для дерева – це найкраще місце доброго росту та спокою людей.



Верба біля води / Фото Pinterest

Туя

Неоднозначна рослина, адже це декоративне дерево. Дуже популярна прикраса для подвір'я, але існує думка, що якщо у будинку біля якого росте туя живе молода дівчина, то вона не вийде заміж. Також можна почути й протилежне твердження, що запах цієї рослини відганяє злих духів. Навіть не зважаючи на ці факти все ж краще висаджувати туї біля огорожі, адже дерево може вирости дуже високим і буде заважати поряд з будинком.



Туя під парканом / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська