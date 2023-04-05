Дуб, береза, сосна и другие привычные для нас деревья, казалось бы, не могут нести негатив и несчастье, но это не так. Важно знать, следует ли выбирать эти растения, как и где правильно их посадить, чтобы не ухудшить атмосферу у дома и не погубить другие растения, отмечает 24 Канал.

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Сосна

Считается, что общая энергетика этого дерева положительна, но размещать его нужно разумно. Тонкое, но тяжелое дерево при непогоде может обрушиться и нанести вред зданиям рядом. Также сосна может отрицательно повлиять на другие растения, ведь хвойные нуждаются в сухой и даже песчаной земле.



Сосна вблизи / Фото Pinterest

Береза

По поверьям, береза должна расти за забором, лучше всего – у входа во двор. Тогда это дерево будет сильным защитником. Также хорошо размещать березу отдельно от других, особенно плодовых деревьев, ведь она очень любит воду и будет стягивать ее со всей земли.



Береза в поле / Фото Pinterest

Дуб

Не часто можно увидеть это дерево в саду или у дома, ведь известно, что это плохая примета, предвещающая смерть. Также огромные корни, которые появится со временем, просто уничтожит любое другое плодородие рядом с деревом. Лучше все же любоваться дубом в лесу, или выделять отдельную территорию для его высадки как можно дальше от огорода и двора.



Дуб в поле / Фото Pinterest

грецкий орех

Популярное дерево в хозяйстве и ничего плохого для энергетики оно не несет. Однако мало кто знает, что это дерево также имеет очень большие и разветвленные корни, которые даже может повредить фундамент. Поэтому даже если есть желание посадить такое растение, следует учесть этот факт. Также при созревании орехи падают, чем могут вызвать дискомфорт.



Волошский орех вблизи / Фото Pinterest

Иво

Это дерево при разрастании усложнит доступ солнца к земле. Также сажать иву – плохая примета, считается что это дерево несет горе и смерть. Не зря иву можно увидеть только в дальних одиноких местах, или у воды, для дерева – это лучшее место хорошего роста и покоя людей.



Ива у воды / Фото Pinterest

Туя

Неоднозначное растение, ведь это декоративное дерево. Очень популярно украшение для двора, но существует мнение, что если в доме возле которого растет туя живущая молодая девушка, то она не выйдет замуж. Также можно услышать и противоположное утверждение, что запах этого растения отгоняет злых духов. Даже несмотря на эти факты все же лучше высаживать туи у забора, ведь дерево может вырасти очень высоким. будет мешать рядом с домом.



Туя под забором / Фото Pinterest

Автор: Диана Сикорская