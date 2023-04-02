Подвір'я завжди буде цвісти: які дерева та квіти обов'язково треба посадити біля хати

Цвітіння квітучих дерев і рослин є невід’ємною частиною весняної пори. Різнобарвні кольори, приємні аромати і красивий вигляд: вибір є великим. Та кожне квітуче дерево чи рослина має свої особливості. Як їх правильно садити, читайте далі.

Декоративні квітучі дерева та рослини є чудовою окрасою будь-якого саду. А от як правильно садити і доглядати за ними, щоб вони радували око, розкаже 24 Канал.

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Гіацинти

Цибулеві рослини гіацинти є невибагливими: приживаються добре на будь-якому місці. Переважно їх садять восени, але можна і навесні. Для цього потрібно зробити для них підстилку з густого піску. Її глибина повинна майже утричі перевищувати висоту самої цибулини, а товщина – близько 2 сантиметрів. Після того квітку можна присипати ґрунтом. Цибулини цих квітів повинні бути щільними і мати середній розмір.



Гіацинти / Фото Pixabay

Переважно гіацинти садять з дистанцією 12-15 сантиметрів. Активно поливати їх не потрібно, бо почнуть гнити. Тому місце для посадки має бути рівним і без заглибин. Не рекомендується підживлювати їх азотом, краще калієм або золою.

Нарциси

Якщо ви вирішили садити нарциси навесні, то треба пам’ятати одну річ – перед посадкою в землю, тримаємо цибулини 2 місяці в холодильнику. Бо інакше вони не зможуть пустити корені і цвісти. У ґрунт можна висаджувати у середині або наприкінці квітня. Ідеальна температура для цих рослин 5-7 градусів.



Нарцис / Фото Pixabay

Перед посадкою нарцисів важливо трохи скопати землю. Можна додати пісок чи перегній під час перекопування. Або можна вирити невеликі заглибини, насипати трохи піску, золи і тоді помістити туди цибулинку. Після чого засипати ґрунтом, але тільки до половини заглибини, тоді полити водою і аж потім повністю засипати землею. Нарциси садять з відстанню 7-10 сантиметрів між ними.

Корисним у посадці нарцисів буде процес мульчування, тобто покриття землі перегноєм, соломою, галькою чи тирсою. Воно збереже ґрунт від висихання і не дозволить бур’янам розростися. Також після мульчування, не буде потреби щоразу рихлити землю після поливу.

Хризантеми

Рослини радять висаджувати навесні, коли припиняться заморозки. Найкраще це робити в день, коли не дуже сильно світить сонце. Також хорошим варіантом буде висаджування перед дощем. Рекомендується викопувати не лунки, а спеціальні траншеї, розміщуючи рослини бордюром. Найкраща відстань від 20 до 50 сантиметрів, залежно від сорту.



Хризантеми / Фото Pixabay

Важливо пам’ятати, що бордюрні хризантеми краще висаджувати ближче одна до одної. Під час посадки, треба добре полити кущі, щоб волога просочила землю. Хризантемам також потрібне мульчування. Можна ще покрити лутрасілом – матеріалом для саду і городу. Це допоможе саджанцям швидше прижитись.

Хризантеми треба поливати рясно, але не часто. Найкраще це робити так, щоб вода не потрапляла на листя, тобто, тільки під корінь. Коли сильні дощі, цього взагалі не потрібно робити. Але можна періодично розпушувати ґрунт. Дозволяється обробляти хризантеми засобами з міддю у вологу погоду.

Магнолії

Магнолія вважається надзвичайно красивою квіткою з неймовірним запахом. Вона нікого не залишає байдужим. З неї також добувають ефірні олії. Для вирощування магнолій підійде сонячне місце, захищене від вітрів і якомога далі від великих дерев, оскільки вони не люблять тінь. Водночас ґрунт не має бути дуже вологим, засоленим чи піщаним. Найкраще підійдуть нейтральні чи слабокислі ґрунти.



Магнолії / Фото Pixabay

Варто купувати саджанці, заввишки в 1 метр з однією чи двома бруньками й закритою кореневою системою. Розмір ямки для магнолії повинен бути вдвічі більшим, ніж об’єм кореня саджанця. У заглибину потрібно покласти трохи щебеню чи битої цегли, потім шар піску, і зверху шар родючої суміші. Саджанець дерева треба встановити так, щоб коренева шийка була на кілька сантиметрів вище за поверхню.

Решта простору треба засипати ґрунтовою сумішшю і щедро полити водою. Після просочення землі, варто замульчувати пристовбурні кола торфом, а зверху – сухою корою хвойних дерев. Періодично магнолію треба добре поливати.

Сакури

Сакура – дерево, неймовірної краси. Воно є доволі вибагливим у догляді: йому потрібне сонце і відсутність вітру. Тому садити дерево треба так, щоб захистити від протягів і забезпечити достатню кількість тепла.



Сакура / Фото Pixabay

Корінь сакури формується довго. Найкраще садити її навесні або на початку літа, аби прижилась до зими. Ґрунт має бути багатий, пухкий і з нейтральною кислотністю. Коли дерево ще молоде, йому потрібна опора, інакше його може просто вирвати.

Щоб посадити сакуру, треба викопати яму в діаметрі 60 сантиметрів і глибиною в 50 сантиметрів. Коріння потрібно засипати родючою сумішшю і добре полити. З-поміж добрив, можна давати калійні та фосфорні. Обрізувати дерева не потрібно.

Лаванда

Лаванда – дуже пахуча рослина, з якої також виготовляють ефірну олію. Рослину можна вирощувати в будь-яких областях, бо вона є стійкою до холодів, навіть до -30. Ділянка для лаванди має бути високою, рівень ґрунтових вод не має перевищувати два з половиною метри від поверхні. Радять обирати захищені від протягів території з доброю освітленістю.

Рекомендується добре перекопати ґрунт, розборонувати. Для лаванди повинно бути слаболужне середовище, у жодному разі –некисле. Щоб забрати зайву кислість, можна додати вапно чи доломітове борошно.



Лаванда / Фото Pixabay

Щоб посадити лаванду, викопуємо невеликі заглиблення. Кущ треба посадити на 40-50 сантиметрів. Відстань між рослинами має бути від 80 сантиметрів і до одного метру. Тому що вони дуже розростаються. Для низькорослих буде достатньо і 40 сантиметрів.

Навесні буде корисним вносити в лавандові кущі азотні добрива, наприклад, курячий послід або розчин селітри. На кожен кущ – не більше 5 літрів таких засобів. Влітку лаванду треба прополювати від бур’янів. Кущі можна поливати не частіше, ніж раз у 14 днів.

Гортензії

Гортензіям потрібні сонячні території й пухкий ґрунт, насичений органічними речовинами. За допомогою торфу можна трохи підкислити лужне середовище. Важливо, щоб біля гортензії не росли інші дерева або чагарники, бо в перспективі вони можуть боротися за вологу і корисні речовини у верхньому шарі.



Гортензії / Фото Pixabay

Щоб посадити гортензію, треба вирити яму, вдвічі більшу, ніж саджанець квітки. В лунку засипати торф, мінеральні добрива, змішані із землею. Саджанець треба обережно покласти в яму і засипати з компостом, щоб коренева грудка виступала над рівнем ділянки. Після цього треба замульчувати гортензію корою або хвоєю.

Поливати квіти треба багато й об'ємно: двічі на тиждень у теплу пору по 30-50 літрів під кожну рослину. Втім, якщо замульчували торфом, можна менше і рідше.

Автор: Вікторія Козар