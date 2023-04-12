Кожне дерево має свої особливості та потреби. Деяким потрібна суха земля, а іншим – зволожена. Тому потрібно знати ці нюанси, щоб дерева добре росли. 24 Канал розповість, які дерева полюблять вологий ґрунт.

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Річкова береза

Річкова береза часто зустрічається біля берегів річок та у дуже вологих частинах саду. Річкова береза витримує спеку. Тому цілком зрозуміло, чому садити березу у вологих місцях саду або на березі води є гарним вибором. Річкові берези дуже добре ростуть і можуть створити тінь, адже вони розростаються і розширюються.

Верба

Верба є оптимальним варіантом для багатьох ділянок та регіонів. Якщо ви хочете садити дерево на вологий ґрунт, то це хороший вибір. Вони гарно розростаються у різних місцях. Втім, вони не мають цілісних гілок або стебел. І через це можуть погнутися або навіть зламатися під час шторму або поганої погоди.

Верба буває різних видів, у тому числі плакуча верба, золота та біла верба. Її можна виростити з живців, проте, найкращим способом буде виростити її з дерева з голим корінням не молодше одного року.

Груша

Коли йдеться про вологий ґрунт, питання вирощування фруктових дерев може бути не на часі. Втім, насправді груша може гарно рости в таких умовах. Велике грушеве дерево може вирости аж до 13 метрів у висоту.

Варто пам'ятати, що груші потрібно достатньо прямого сонячного світла. Тож важливо враховувати місце посадки дерева.

Чорний ясен

Чорний ясен найкраще розростається в лісовій місцевості, де є водно-болотні угіддя та болота. Тобто, для них оптимальне – вологе ґрунтове середовище. Такі дерева не дуже швидко ростуть, хоча через деякий час стають високими стрункими деревами з гарним листям.

Молоде дерево має гладку кору, хоча через деякий проміжок часу вона набуває темно-сірого або коричневого відтінку. Чорний ясен може вирости до 22 метрів заввишки, водночас залишатися струнким. Гілки ростуть догори, формуючи ледь закруглену крону дерева. Деревина чорного ясена є доволі важкою.

Червоний клен

Червоний клен почали так називати через червоне яскраве листя. Червоним він залишається усі сезони, від потужних осінніх кольорів і до червоних ягід, які з'являються у зимові місяці.



Дерева, які люблять вологу землю / Фото Pixabay

Червоні клени можуть бути різними за розміром. Вони здатні зростати від 12 до 20 метрів вверх і поширюватися будь-де до 22 метрів завширшки. Червоні клени є великими й добре пристосовуються до вологого ґрунту.

Втім, перед посадкою треба пам'ятати, що дерева червоного клена мають міцний корінь, котрий може бути великим і товстим. Корінь може перебувати близько до поверхні або навіть над нею.

Магнолія світбей

Такий вид магнолій є дуже поширеним. Воно добре росте під час посадки у мокру землю. Дерево магнолії Sweetbay розростається квітами білого чи кремового кольору. Вони пахнуть так, неначе цитрусові.

Дерева магнолії Світбей можуть дійти до висоти у 50 футів заввишки. Якщо вам потрібне невеличке дерево для міської місцевості, то солодка магнолія може гарно підійти. Магнолія Світбей рідко розростається більше, ніж 15 метрів у холодних регіонах. Тож цей варіант може вам підійти.

Лисий кипарис

Лисий кипарис вважається унікальним деревом, оскільки мають вигляд дуже високих хвойних дерев з великим і міцним стовбуром. Якщо ви садите лисий кипарис, то вони й справді добре ростуть у вологому ґрунті. Втім, можуть бути й інші умови.

Кипарис виростає надзвичайно високим, до 37 метрів. Варто пам'ятати, що такі дерева потребують чимало простору, щоб вони росли настільки можуть. Кипариси є важливими деревами для дикої природи, тож можуть гарно доповнювати ваш сад.