28 травня – яке свято у цей день: чому незаміжнім дівчатам не варто виходити на вулицю опівдні

У вівторок, 28 травня, вшановується пам'ять преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. У народі святого ще називають Гусятником та вважають покровителем гусей. Він може вилікувати їх, якщо попросити про це у молитві.

Також є думка, що Микита Сповідник допомагає владнати сімейні проблеми та зцілити людей від захворювань. Більше про життя святого – на LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Микити Сповідника

Микита Сповідник був вірний Богові ще у молодому віці. Згодом чоловіка зробили єпископом, а через деякий час архієпископом. За життя святий багато допомагав людям, зокрема нужденним, вдовам та дітям. Коли правив імператор Лев Вірменин, християн переслідували. Микита боровся з цим та захищав вірян, тому спершу преподобного мучили, а потім заслали.

Що не можна робити

Не варто багато працювати.

Заборонено сваритися та лихословити.

Не рекомендується, щоб двері та вікна були відчиненими, інакше у будинок може зайти нечиста сила.

Незаміжнім дівчатам краще не гуляти надворі в середині дня, адже вважається, що так вони ніколи не знайдуть нареченого.

Народні прикмети

Хороша погода – до щедрого врожаю.

Якщо птахи літатимуть низько, то незабаром буде дощ.

Багато мурах – до вітряної погоди.

Вітер – до рясного врожаю.

Що ще відзначають

Щороку 28 травня відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Свято офіційно запровадила Національна спілка краєзнавців України. Сталося це 23 січня 2017 року, коли відбувався четвертий з'їзд організації.

Крім того, сьогодні – Міжнародний день дій за здоров'я жінок. 28 травня 1987 року пройшла Міжнародна нарада з теми репродуктивного здоров'я жінок. Усі учасники зібралися у Коста-Риці та ініціювали таку подію.