Также есть мнение, что Никита Исповедник помогает решить семейные проблемы и исцелить людей от заболеваний. Больше о жизни святого – на LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Никиты Исповедника

Никита Исповедник был верен Богу еще в молодом возрасте. Впоследствии мужчину сделали епископом, а через некоторое время архиепископом. При жизни святой много помогал людям, в частности нуждающимся, вдовам и детям. Когда правил император Лев Армянин, христиан преследовали. Никита боролся с этим и защищал верующих, поэтому сначала преподобного мучили, а потом сослали.

Что нельзя делать

Не стоит много работать.

Запрещено ссориться и сквернословить.

Не рекомендуется, чтобы двери и окна были открытыми, иначе в дом может зайти нечистая сила.

Незамужним девушкам лучше не гулять на улице в середине дня, ведь считается, что так они никогда не найдут жениха.

Народные приметы

Хорошая погода – к щедрому урожаю.

Если птицы будут летать низко, то вскоре будет дождь.

Много муравьев – к ветреной погоде.

Ветер – к обильному урожаю.

Что еще отмечают

Ежегодно 28 мая отмечается Всеукраинский день краеведения. Праздник официально ввел Национальный союз краеведов Украины. Произошло это 23 января 2017 года, когда проходил четвертый съезд организации.

Кроме того, сегодня – Международный день действий за здоровье женщин. 28 мая 1987 года прошло Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин. Все участники собрались в Коста-Рике и инициировали такое событие.