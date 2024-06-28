28 червня – яке сьогодні свято: чому у цей день не варто стригти дітей

28 червня у церковному календарі – перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана. Одна з традицій наших предків на цей день – збирання кропиви. Вважалося, що вона володіє цілющими властивостями, тому рослину приносили до хворих.

У свято люди раніше також визначали, якою буде погода цієї осені. Більше про заборони та народні прикмети на сьогодні – у матеріалі LifeStyle 24.

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День перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана

Життя святого Кира припадає на часи, коли правив імператор Діоклетіан. Тоді відбувалися переслідування за людьми, які сповідували християнство. Спершу чоловік займався лікарською справою, а потім відправився жити у монастир в Арабії. Через деякий час Кир отримав від Бога дар – він навчився зцілювати людей за допомогою молитви. Згодом до святого прийшов Іван.

Одного разу чоловікам стало відомо, що у тюрмі перебуває жінка, на ім'я Анастасія, та її троє доньок. Усі четверо були християнками. Кир та Іван хотіли їх врятувати, однак потрапили в ув'язнення та піддалися жорстоким тортурам. Анастасію разом з доньками стратили, святих також вбили.

Тіла Кира та Івана були у церкві святого Марка. Пройшло 100 років, як патріарх Кирило переніс їхні мощі у місто Менуту, що в Єгипті.

Що не можна робити

Заборонено стригти дітей, бо у них почнуться проблеми зі здоров'ям.

Не варто справляти весілля, інакше подружжя розлучиться.

Не можна давати та брати гроші у борг – почнуться фінансові проблеми.

Народні прикмети

Якщо випаде дощ, то чекайте на погожу осінь.

Якщо кішка у віці захоче гратися, то скоро дощитиме.

Якщо побачите на сосні чимало шишок, то буде хороший врожай ячменю.

Що ще відзначають

Щороку 28 червня українці святкують День Конституції України. Її прийняли у 1996 році – тоді й запровадили це свято. Це було важливе рішення для нашої держави, яка на той момент вже була незалежна п'ять років.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день пірсингу. Дату обрали на честь дня народження Джима Уорда – саме він у 1978 році відкрив професійний салон пірсингу, якого ще не було у жодній країні світу.