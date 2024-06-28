В праздник люди раньше также определяли, какой будет погода этой осенью. Больше о запретах и народных приметах на сегодня – в материале LifeStyle 24.

Актуально С праздником, украинцы: патриотические картинки-поздравления с Днем Конституции Украины

День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна

Жизнь святого Кира приходится на времена, когда правил император Диоклетиан. Тогда происходили преследования за людьми, которые исповедовали христианство. Сначала мужчина занимался врачебным делом, а затем отправился жить в монастырь в Арабии. Через некоторое время Кир получил от Бога дар – он научился исцелять людей с помощью молитвы. Впоследствии к святому пришел Иоанн.

Однажды мужчинам стало известно, что в тюрьме находится женщина, по имени Анастасия, и ее три дочери. Все четверо были христианками. Кир и Иван хотели их спасти, однако попали в заключение и подверглись жестоким пыткам. Анастасию вместе с дочерьми казнили, святых также убили.

Тела Кира и Иоанна были в церкви святого Марка. Прошло 100 лет, как патриарх Кирилл перенес их мощи в город Менуту, что в Египте.

Что нельзя делать

Запрещено стричь детей, потому что у них начнутся проблемы со здоровьем.

Не стоит справлять свадьбу, иначе супруги разведутся.

Нельзя давать и брать деньги в долг – начнутся финансовые проблемы.

Народные приметы

Если выпадет дождь, то ждите погожую осень.

Если кошка в возрасте захочет играть, то скоро будет дождь.

Если увидите на сосне немало шишек, то будет хороший урожай ячменя.

Что еще отмечают

Ежегодно 28 июня украинцы празднуют День Конституции Украины. Ее приняли в 1996 году – тогда и ввели этот праздник. Это было важное решение для нашего государства, которое на тот момент уже было независимым пять лет.

Также сегодня отмечается Международный день пирсинга. Дату выбрали в честь дня рождения Джима Уорда – именно он в 1978 году открыл профессиональный салон пирсинга, которого еще не было ни в одной стране мира.