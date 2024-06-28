В праздник люди раньше также определяли, какой будет погода этой осенью. Больше о запретах и народных приметах на сегодня – в материале LifeStyle 24.

Актуально С праздником, украинцы: патриотические картинки-поздравления с Днем Конституции Украины

День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна

Жизнь святого Кира приходится на времена, когда правил император Диоклетиан. Тогда происходили преследования за людьми, которые исповедовали христианство. Сначала мужчина занимался врачебным делом, а затем отправился жить в монастырь в Арабии. Через некоторое время Кир получил от Бога дар – он научился исцелять людей с помощью молитвы. Впоследствии к святому пришел Иоанн.

Однажды мужчинам стало известно, что в тюрьме находится женщина, по имени Анастасия, и ее три дочери. Все четверо были христианками. Кир и Иван хотели их спасти, однако попали в заключение и подверглись жестоким пыткам. Анастасию вместе с дочерьми казнили, святых также убили.

Тела Кира и Иоанна были в церкви святого Марка. Прошло 100 лет, как патриарх Кирилл перенес их мощи в город Менуту, что в Египте.

Что нельзя делать

  • Запрещено стричь детей, потому что у них начнутся проблемы со здоровьем.
  • Не стоит справлять свадьбу, иначе супруги разведутся.
  • Нельзя давать и брать деньги в долг – начнутся финансовые проблемы.

Народные приметы

  • Если выпадет дождь, то ждите погожую осень.
  • Если кошка в возрасте захочет играть, то скоро будет дождь.
  • Если увидите на сосне немало шишек, то будет хороший урожай ячменя.

Что еще отмечают

Ежегодно 28 июня украинцы празднуют День Конституции Украины. Ее приняли в 1996 году – тогда и ввели этот праздник. Это было важное решение для нашего государства, которое на тот момент уже было независимым пять лет.

Также сегодня отмечается Международный день пирсинга. Дату выбрали в честь дня рождения Джима Уорда – именно он в 1978 году открыл профессиональный салон пирсинга, которого еще не было ни в одной стране мира.