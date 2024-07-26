26 липня – яке сьогодні свято: чому у цей день не можна сваритися та лихословити

26 липня у церкві вшановують пам'ять святого мученика Єрмолая. Наші предки у цей день починали копати картоплю. Люди, крім того, збирали яблука або лікарські трави – так, зокрема, готувалися до зими.

У давні часи також вважалося, що у свято варто зірвати колоски жита і закласти їх за пояс. Це потрібно було зробити людям, які мали проблеми зі спиною, адже тоді переставало боліти, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Єрмолая

Єрмолай – священник, який служив в Никодимії. У ті часи відбувалися переслідування за християнами, адже державами керували язичники. Він разом з іншими мучениками переховувався, аби таємно розповідати людям про віру в Бога. Згодом святий відмовився поклонятися ідолам, тому чоловіка стратили.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити, інакше накличете проблеми.

Жінкам не варто працювати, зокрема шити, вишивати та в'язати.

Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не рекомендується позичати комусь будь-які інструменти, бо відлякаєте добробут.

Народні прикмети

Якщо буде багато мух, то готуйтеся до дощових днів.

Якщо почуєте зозулю, то осінь прийде ще не скоро.

Захід сонця багряного кольору – до затяжних дощів.

Якщо побачите, що липа жовтіє, то осінь буде ранньою.

Що ще відзначають

Щороку на останню п'ятницю липня припадає професійне свято – День системного адміністратора. Його запровадив американець Тед Кекатос, який працював у цій сфері.

Також сьогодні відзначається День парашутиста. Таке професійне свято існує з 1930 року. Вважається, що ескізи парашута у 1485 році створив Леонардо да Вінчі, однак це було доведено лише у 2000 році.