Яке свято сьогодні, 23 квітня: основні заборони на цей день
23 квітня за новим церковним календарем вшановується пам'ять великомученика Георгія (Юрія) Переможця. З давніх-давен люди молилися до святого, аби він приніс здоров'я домашнім тваринам та хороший врожай.
Наші предки у цей день пасли худобу, доїли корів та стригли овець. Також приносили у хлів вінок, зроблений з польових квітів. За традицією, він мав захищати тварин. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті великомученика Георгія (Юрія) Переможця
Георгій (Юрій) Переможець народився у Каппадокії та виховувався у християнській родині. У дорослому віці чоловік вступив у римську армії. Воїн був у хорошій фізичній формі, тому на нього звернув увагу імператор Діоклетіан. Попри переслідування християн у ті часи, Георгій (Юрій) не відрікся від своєї віри. Коли про це стало відомо, великомученик втратив все своє майно та військове звання. Згодом святого стратили.
Що не можна робити
- Не можна погано поводитися з домашніми тваринами.
- Не варто сваритися та лихословити.
- Краще сьогодні не займатися рукоділлям.
- Не рекомендується носити одяг з вовни.
Народні прикмети
- Ранкова роса – до багатого врожаю вівса.
- Тепла погода – до раннього літа.
- Якщо побачите комарів, то незабаром буде жарко.
- Північний вітер – до непогожої осені.
Що ще відзначають
Щороку 23 квітня відзначається Всесвітній день книг і авторського права. Свято у 1995 році запровадила ЮНЕСКО. Традиційно у цей день проводяться тематичні заходи, де розповідають про важливість книг у наш час.
Також сьогодні – Всеукраїнський день психолога. Без цієї професії вже неможливо уявити сучасне життя. Кожного дня спеціалісти допомагають людям справлятися з їхніми психологічними проблемами та травмами.