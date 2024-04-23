Яке свято сьогодні, 23 квітня: основні заборони на цей день

23 квітня 2024, 07:00
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23 квітня за новим церковним календарем вшановується пам'ять великомученика Георгія (Юрія) Переможця. З давніх-давен люди молилися до святого, аби він приніс здоров'я домашнім тваринам та хороший врожай.

Наші предки у цей день пасли худобу, доїли корів та стригли овець. Також приносили у хлів вінок, зроблений з польових квітів. За традицією, він мав захищати тварин. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24

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День пам'яті великомученика Георгія (Юрія) Переможця

Георгій (Юрій) Переможець народився у Каппадокії та виховувався у християнській родині. У дорослому віці чоловік вступив у римську армії. Воїн був у хорошій фізичній формі, тому на нього звернув увагу імператор Діоклетіан. Попри переслідування християн у ті часи, Георгій (Юрій) не відрікся від своєї віри. Коли про це стало відомо, великомученик втратив все своє майно та військове звання. Згодом святого стратили.

Що не можна робити

  • Не можна погано поводитися з домашніми тваринами.
  • Не варто сваритися та лихословити. 
  • Краще сьогодні не займатися рукоділлям.
  • Не рекомендується носити одяг з вовни. 

Народні прикмети

  • Ранкова роса – до багатого врожаю вівса.
  • Тепла погода – до раннього літа.
  • Якщо побачите комарів, то незабаром буде жарко.
  • Північний вітер – до непогожої осені.

Що ще відзначають

Щороку 23 квітня відзначається Всесвітній день книг і авторського права. Свято у 1995 році запровадила ЮНЕСКО. Традиційно у цей день проводяться тематичні заходи, де розповідають про важливість книг у наш час. 

Також сьогодні – Всеукраїнський день психолога. Без цієї професії вже неможливо уявити сучасне життя. Кожного дня спеціалісти допомагають людям справлятися з їхніми психологічними проблемами та травмами. 

Автор: Марія Примич