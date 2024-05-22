За традицією, у свято не можна свистіти. Якщо порушити заборону, то людину скоро обмануть або обкрадуть, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті мученика Василіска

У часи, коли жив Василіск, правив імператор Максиміліан. Останній був проти християнської віри, тому якось мученика кинули у тюрму. Чоловік вже готувався до смерті, однак вартові йому дозволили відправитися до сім'ї, щоб попрощатися. Коли про це дізнався імператор, то наказав знову схопити Василіска. На суді він відмовився поклонятися язичницьким богам, тому мученика стратили, а тіло кинули у річку.

Що не можна робити

Заборонено влаштовувати конфлікти та лихословити.

Не варто працювати у полі або на городі, адже це буде марно. Культури, які ви сьогодні посадите, не дадуть хорошого врожаю.

Не рекомендується братися за нову роботу, бо не досягнете успіху.

Народні прикмети

Роса – до хорошого врожаю.

Якщо почуєте спів солов'я, то чекайте на потепління.

Туман – до щедрого врожаю грибів.

Що ще відзначають

22 травня маємо Міжнародний день біологічного різноманіття. У 2000 році свято започаткувала Генеральна Асамблея ООН. У цей день людей традиційно інформують про проблеми біологічного різноманіття.

Крім того, сьогодні відзначається щорічне свято – День Шерлока Холмса. 22 травня 1859 року народився Артур Конан Дойль – письменник, який створив цього персонажа. Зараз детектив відомий у всьому світі.