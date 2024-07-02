У народі цей день також називають святом Берегині. Наші предки вважали, що його символ – береза, яка оберігає будинок та сім'ю, пише LifeStyle 24.

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Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні

Риза – це одяг, який носила Пресвята Богородиця, тому вірян дуже її шанують. У цей день люди згадують, яким було життя Діви Марії. Спершу ризу зберігали у Палестині, а вже у V столітті перенести до Константинополя, а саме у храм, який був збудований біля Влахернської затоки. За життя Богородиця багато допомагала мешканцям Константинополя. Вона рятувала людей від ворогів, природних катастроф та різних захворювань.

Що не можна робити

  • Заборонено сваритися та лихословити.
  • Не можна лінуватися, бо відлякаєте достаток.
  • Не рекомендується шкодити березі.
  • Не варто далеко подорожувати, адже у дорозі станеться нещастя.

Народні прикмети

  • Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде скоро.
  • Якщо зранку буде роса, то чекайте на сильні дощі.
  • Якщо надворі жарко, то найближчими днями буде тепло.

Що ще відзначають

Щороку 2 липня українці відзначають День працівника державної податкової служби. Таке професійне свято запровадили у 2013 році. Закон про державну податкову службу був прийнятий 4 листопада 1990 року.

Також сьогодні люди святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Дату обрали на честь створення асоціації спортивної преси, у яку входять 150 спілок журналістів. Така подія відбулася у далекому 1924 році. Професійне свято було започатковане у 1995 році та відзначається щороку.