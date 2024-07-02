У народі цей день також називають святом Берегині. Наші предки вважали, що його символ – береза, яка оберігає будинок та сім'ю, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні

Риза – це одяг, який носила Пресвята Богородиця, тому вірян дуже її шанують. У цей день люди згадують, яким було життя Діви Марії. Спершу ризу зберігали у Палестині, а вже у V столітті перенести до Константинополя, а саме у храм, який був збудований біля Влахернської затоки. За життя Богородиця багато допомагала мешканцям Константинополя. Вона рятувала людей від ворогів, природних катастроф та різних захворювань.

Що не можна робити

Заборонено сваритися та лихословити.

Не можна лінуватися, бо відлякаєте достаток.

Не рекомендується шкодити березі.

Не варто далеко подорожувати, адже у дорозі станеться нещастя.

Народні прикмети

Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде скоро.

Якщо зранку буде роса, то чекайте на сильні дощі.

Якщо надворі жарко, то найближчими днями буде тепло.

Що ще відзначають

Щороку 2 липня українці відзначають День працівника державної податкової служби. Таке професійне свято запровадили у 2013 році. Закон про державну податкову службу був прийнятий 4 листопада 1990 року.

Також сьогодні люди святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Дату обрали на честь створення асоціації спортивної преси, у яку входять 150 спілок журналістів. Така подія відбулася у далекому 1924 році. Професійне свято було започатковане у 1995 році та відзначається щороку.