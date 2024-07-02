У народі цей день також називають святом Берегині. Наші предки вважали, що його символ – береза, яка оберігає будинок та сім'ю, пише LifeStyle 24.
Не пропустіть Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці
Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні
Риза – це одяг, який носила Пресвята Богородиця, тому вірян дуже її шанують. У цей день люди згадують, яким було життя Діви Марії. Спершу ризу зберігали у Палестині, а вже у V столітті перенести до Константинополя, а саме у храм, який був збудований біля Влахернської затоки. За життя Богородиця багато допомагала мешканцям Константинополя. Вона рятувала людей від ворогів, природних катастроф та різних захворювань.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися та лихословити.
- Не можна лінуватися, бо відлякаєте достаток.
- Не рекомендується шкодити березі.
- Не варто далеко подорожувати, адже у дорозі станеться нещастя.
Народні прикмети
- Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде скоро.
- Якщо зранку буде роса, то чекайте на сильні дощі.
- Якщо надворі жарко, то найближчими днями буде тепло.
Що ще відзначають
Щороку 2 липня українці відзначають День працівника державної податкової служби. Таке професійне свято запровадили у 2013 році. Закон про державну податкову службу був прийнятий 4 листопада 1990 року.
Також сьогодні люди святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Дату обрали на честь створення асоціації спортивної преси, у яку входять 150 спілок журналістів. Така подія відбулася у далекому 1924 році. Професійне свято було започатковане у 1995 році та відзначається щороку.