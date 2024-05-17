Які свята відзначаються сьогодні, 17 травня: що не варто робити у цей день

За новоюліанським календарем 17 травня вшановується пам'ять апостола Андроника і святої Юнії. Наші предки у цей день молилися до чоловіка, щоб він послав на землю дощ. Адже так можна було чекати на хороший врожай.

Загалом раніше люди у свято намагалися працювати на городі або у саду, зокрема садили різні овочі. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті апостола Андроника і святої Юнії

Відомо, що родичем Андроника та Юнії був апостол Павло. Святі читали Євангеліє людям, які сповідували язичництво. Саме через це багато хто перейшов у християнство. Згодом почали позбуватися храмів відступників, замість них будувалися для вірян. Андроника та Юнію спіткала мученицька смерть. Одного разу мощі святих знайшли неподалік Константинополя.

Що не можна робити

Краще не розповідати про свій сон, якщо він був поганий.

Не варто сваритися з керівництвом, бо накличете проблеми на роботі.

Не можна пити багато алкоголю та переїдати.

Не рекомендується вирушати у далеку дорогу, бо станеться біда.

Народні прикмети

Яка погода сьогодні, такою вона буде й влітку.

Вітряний день – до холодного літа.

Якщо сьогодні не буде дощу, то осінь прийде скоро.

Якщо почуєте стукіт дятла, то чекайте на дощі.

Що ще відзначають

Щороку 17 травня – Міжнародний день боротьби з гомофобією. Саме у цю дату, у 1990 році, гомосексуальність забрали з Міжнародної кваліфікації хвороб. Ініціатором такої події став Луї-Жорж Тен, який боровся за права ЛГБТК + людей та темношкірих. Згодом свято запровадили офіційно.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день електрозв'язку та інформаційної спільноти. Його проголосила Організація Об'єднаних Націй 27 березня 2006 року. Дату обрали не випадково, адже саме у цей день 1865 року була укладена перша Телеграфна Угода та заснований Телеграфний Союз.