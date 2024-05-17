В общем раньше люди в праздник пытались работать на огороде или в саду, в частности сажали различные овощи. Больше информации расскажет LifeStyle 24.

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День памяти апостола Андроника и святой Юнии

Известно, что родственником Андроника и Иунии был апостол Павел. Святые читали Евангелие людям, которые исповедовали язычество. Именно поэтому многие перешли в христианство. Впоследствии начали избавляться от храмов отступников, вместо них строились для верующих. Андроника и Иунию постигла мученическая смерть. Однажды мощи святых нашли неподалеку от Константинополя.

Что нельзя делать

Лучше не рассказывать о своем сне, если он был плохой.

Не стоит ссориться с руководством, потому что накличете проблемы на работе.

Нельзя пить много алкоголя и переедать.

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, потому что произойдет беда.

Народные приметы

Какая погода сегодня, такой она будет и летом.

Ветреный день – к холодному лету.

Если сегодня не будет дождя, то осень придет скоро.

Если услышите стук дятла, то ждите дождей.

Что еще отмечают

Ежегодно 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией. Именно в эту дату, в 1990 году, гомосексуальность забрали из Международной квалификации болезней. Инициатором такого события стал Луи-Жорж Тен, который боролся за права ЛГБТК + людей и темнокожих. Впоследствии праздник ввели официально.

Также сегодня отмечается Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. Его провозгласила Организация Объединенных Наций 27 марта 2006 года. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1865 года было заключено первое Телеграфное Соглашение и основан Телеграфный Союз.