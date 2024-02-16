16 лютого – яке релігійне свято: чому сьогодні не можна стригти нігті після заходу сонця

16 лютого за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять мучеників Памфіла пресвітера, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї. Раніше свято припадало на 1 березня.

Також сьогодні відзначається День єднання та День військового журналіста України. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті дванадцяти мучеників Кесарійських

Памфіл народився у місті Бейрут, столиці Лівану. Потім поїхав вчитися в Олександрію, а через деякий час почав працювати пресвітером у місті Кесарія, що в Ізраїлі. Крім того, він виправляв тексти Нового Завіту. Допомагали святому мученики Павло та Валент. Згодом усіх трьох чоловіків ув'язнили на два роки.

Коли Єгиптом правив Ферміліан, до в'язниці також відправили п'ятьох братів: Іллю, Єремія, Ісая, Данила і Самуїла. Адже вони були вірні християнській вірі. Братів наказали стратити разом з Валентом, Павлом та Памфілом.

Згодом через віру в Ісуса Христа вбили Самуїла, Порфирія та Селевкія. Відомо, що Ферміліану служив чоловік, якого звали Феодулом. Коли правитель дізнався, що він таємно сповідує християнську віру, то наказав стратити. Останнім, хто зазнав мученицької смерті, був Іуліан.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, адже не помиритися з людиною до Великодня.

Не можна давати гроші у борг, бо притягнете у сім'ю біди.

Сьогодні не варто в'язати та шити.

Краще не стригти нігті, коли зійде сонце, адже прийдуть нещастя.

Народні прикмети

Туман – до поганої погоди.

Сніг – до багатого врожаю.

Теплий вітер – до дощового літа.

Сонячний день – до ранньої весни.

Що ще відзначають

З 2022 року 16 лютого в Україні відзначається День єднання. Президент України підписав відповідний указ, щоб згуртувати та морально підтримати українців. Адже тієї зими розвідки різних країн говорили, що 16 лютого Росія нападе на Україну. Однак повномасштабне вторгнення відбулося через декілька днів, а саме 24 лютого.

Також сьогодні – День військового журналіста України. Указ про запровадження свята у 2018 році підписав тодішній Міністр оборони. Дату обрали невипадково. Адже 16 лютого 2015 року під Дебальцевим загинув український воєнний кореспондент, заступник редактора телерадіокомпанії Міністерства оборони України "Бриз" та капітан третього рангу ВМС ЗСУ Дмитро Лабуткін. Тоді чоловік виконував свій професійний обов'язок. Зокрема, він збирав фотоматеріали про присутність російських військових на сході України, щоб показати їх переговорній групі у Мінську.