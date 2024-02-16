Также сегодня отмечается День единения и День военного журналиста Украины. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.
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День памяти двенадцати мучеников Кесарийских
Памфил родился в городе Бейрут, столице Ливана. Затем поехал учиться в Александрию, а через некоторое время начал работать пресвитером в городе Кесария, что в Израиле. Кроме того, он исправлял тексты Нового Завета. Помогали святому мученики Павел и Валент. Впоследствии всех трех мужчин посадили в тюрьму на два года.
Когда Египтом правил Фермилиан, в тюрьму также отправили пятерых братьев: Илью, Иеремию, Исаию, Даниила и Самуила. Ведь они были верны христианской вере. Братьев приказали казнить вместе с Валентом, Павлом и Памфилом.
Впоследствии из-за веры в Иисуса Христа убили Самуила, Порфирия и Селевкия. Известно, что Фермилиану служил мужчина, которого звали Феодулом. Когда правитель узнал, что он тайно исповедует христианскую веру, то приказал казнить. Последним, кто претерпел мученическую смерть, был Иулиан.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться, ведь не помириться с человеком до Пасхи.
- Нельзя давать деньги в долг, потому что притянете в семью беды.
- Сегодня не стоит вязать и шить.
- Лучше не стричь ногти, когда взойдет солнце, ведь придут несчастья.
Народные приметы
- Туман – к плохой погоде.
- Снег – к богатому урожаю.
- Теплый ветер – к дождливому лету.
- Солнечный день – к ранней весне.
Что еще отмечают
С 2022 года 16 февраля в Украине отмечается День единения. Президент Украины подписал соответствующий указ, чтобы сплотить и морально поддержать украинцев. Ведь той зимой разведки разных стран говорили, что 16 февраля Россия нападет на Украину. Однако полномасштабное вторжение произошло через несколько дней, а именно 24 февраля.
Также сегодня – День военного журналиста Украины. Указ о введении праздника в 2018 году подписал тогдашний Министр обороны. Дату выбрали неслучайно. Ведь 16 февраля 2015 года под Дебальцево погиб украинский военный корреспондент, заместитель редактора телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз" и капитан третьего ранга ВМС ВСУ Дмитрий Лабуткин. Тогда мужчина выполнял свой профессиональный долг. В частности, он собирал фотоматериалы о присутствии российских военных на востоке Украины, чтобы показать их переговорной группе в Минске.