10 липня – день пам'яті преподобного Антонія Печерського: головні заборони у свято

За новим церковним календарем 10 липня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Антонія Печерського. У молитвах до нього люди традиційно просять миру, здоров'я, а також – допомогти розвіяти смуток. У народі кажуть, що перед цим потрібно вмитися, адже вода сьогодні дуже сильно діє.

Також вважається, що свято сприятливе для одруження, оскільки святий Антоній захистить та ощасливить подружжя. Детальніше про цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Антонія Печерського

За життя преподобний Антоній вмів зцілювати людей. Сам він родом з Чернігова, крім того, був одним із тих, хто заснував Києво-Печерську лавру. Одного разу молодий чоловік вирішив відправитися до Палестини, щоб побачити місце народження Сина Божого. По дорозі назад зайшов на гору Афон, де й залишився на декілька років. Антоній Печерський поширював християнство та міг передбачити майбутнє.

Що не можна робити

Не можна сваритися та кричати – така поведінка вважається гріховною.

Не рекомендується ділитися планами, бо все піде коту під хвіст.

Заборонено засмічувати водойми.

Не варто одягати брудні речі, інакше незабаром захворієте.

Народні прикмети

Ранок без роси – до дощу.

Якщо береза потроху жовтітиме, то осінь прийде скоро.

Гучний грім – до зливи.

Що ще відзначають

10 липня маємо Всесвітній день енергетичної незалежності. Його ініціатором у 2006 році став Майкл Д. Антонович – член Наглядової ради округу Лос-Анджелес. Дату обрали на честь дня народження видатного фізика та винахідника Ніколи Тесли, який прославився своїми досягненнями в енергетиці.

Також сьогодні щорічне свято – День народження футбольного свистка. Вперше ним скористувалися у Великобританії 10 липня 1978 року. Вважається, що тоді матч судив поліціянт.