Також вважається, що свято сприятливе для одруження, оскільки святий Антоній захистить та ощасливить подружжя. Детальніше про цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Антонія Печерського

За життя преподобний Антоній вмів зцілювати людей. Сам він родом з Чернігова, крім того, був одним із тих, хто заснував Києво-Печерську лавру. Одного разу молодий чоловік вирішив відправитися до Палестини, щоб побачити місце народження Сина Божого. По дорозі назад зайшов на гору Афон, де й залишився на декілька років. Антоній Печерський поширював християнство та міг передбачити майбутнє.

Що не можна робити

Не можна сваритися та кричати – така поведінка вважається гріховною.

Не рекомендується ділитися планами, бо все піде коту під хвіст.

Заборонено засмічувати водойми.

Не варто одягати брудні речі, інакше незабаром захворієте.

Народні прикмети

Ранок без роси – до дощу.

Якщо береза потроху жовтітиме, то осінь прийде скоро.

Гучний грім – до зливи.

Що ще відзначають

10 липня маємо Всесвітній день енергетичної незалежності. Його ініціатором у 2006 році став Майкл Д. Антонович – член Наглядової ради округу Лос-Анджелес. Дату обрали на честь дня народження видатного фізика та винахідника Ніколи Тесли, який прославився своїми досягненнями в енергетиці.

Також сьогодні щорічне свято – День народження футбольного свистка. Вперше ним скористувалися у Великобританії 10 липня 1978 року. Вважається, що тоді матч судив поліціянт.