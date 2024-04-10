10 квітня – яке релігійне свято: що віщує ранішній туман

10 квітня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших. Раніше це свято припадало на 23 квітня.

Колись наші предки у цей день ворожили. Зранку люди виглядати у вікно: якщо спершу бачили родину, то незабаром мирилися з недругом, а якщо молодь, то у дім приходив добробут, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших

Життя святих мучеників пприпало на III століття. Вони мешкали в Африці у часи, коли імператором був Фортунат. Одного разу правитель наказав, щоб християн жорстоко покарали. Мучеників також кинули у тюрму, вони піддавалися тортурам, однак від християнської віри не відреклися.

Що не можна робити

Заборонено порушувати правила Великого посту.

Не варто йти на полювання чи на рибалку.

Краще відкласти хатні справи на інший день.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Ранішній туман – до дощу.

Якщо ввечері буде тепло, то чекайте на таке ж літо.

Якщо вдень ясно світитиме сонце, то вже можна сіяти пшеницю.

Холодний день – до дощового літа.

Що ще відзначають

10 квітня маємо зворушливе свято – Міжнародний день братів і сестер. Його ініціаторкою стала американка Клавдія Еварт. Річ у тім, що жінка втратила брата і сестру, коли їм було зовсім мало років. Хлопчика та дівчинку звали Алан та Лізетт – саме вона народилася у сьогоднішню дату.

Також щороку 10 квітня відзначається Всесвітній день роботи з дому. Останніми роками люди дедалі рідше ходять в офіси. Великої популярності робота з дому набула тоді, коли почалася пандемія коронавірусу.