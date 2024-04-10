10 квітня – яке релігійне свято: що віщує ранішній туман
10 квітня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших. Раніше це свято припадало на 23 квітня.
Колись наші предки у цей день ворожили. Зранку люди виглядати у вікно: якщо спершу бачили родину, то незабаром мирилися з недругом, а якщо молодь, то у дім приходив добробут, передає LifeStyle 24.
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День пам'яті мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших
Життя святих мучеників пприпало на III століття. Вони мешкали в Африці у часи, коли імператором був Фортунат. Одного разу правитель наказав, щоб християн жорстоко покарали. Мучеників також кинули у тюрму, вони піддавалися тортурам, однак від християнської віри не відреклися.
Що не можна робити
- Заборонено порушувати правила Великого посту.
- Не варто йти на полювання чи на рибалку.
- Краще відкласти хатні справи на інший день.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети
- Ранішній туман – до дощу.
- Якщо ввечері буде тепло, то чекайте на таке ж літо.
- Якщо вдень ясно світитиме сонце, то вже можна сіяти пшеницю.
- Холодний день – до дощового літа.
Що ще відзначають
10 квітня маємо зворушливе свято – Міжнародний день братів і сестер. Його ініціаторкою стала американка Клавдія Еварт. Річ у тім, що жінка втратила брата і сестру, коли їм було зовсім мало років. Хлопчика та дівчинку звали Алан та Лізетт – саме вона народилася у сьогоднішню дату.
Також щороку 10 квітня відзначається Всесвітній день роботи з дому. Останніми роками люди дедалі рідше ходять в офіси. Великої популярності робота з дому набула тоді, коли почалася пандемія коронавірусу.