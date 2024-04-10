Когда-то наши предки в этот день гадали. Утром люди выглядывали в окно: если сначала видели семью, то вскоре мирились с недругом, а если молодежь, то в дом приходило благополучие, передает LifeStyle 24.

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День памяти мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других

Жизнь святых мучеников пришлась на III век. Они жили в Африке во времена, когда императором был Фортунат. Однажды правитель приказал, чтобы христиан жестоко наказали. Мучеников также бросили в тюрьму, они подвергались пыткам, однако от христианской веры не отреклись.

Что нельзя делать

Запрещено нарушать правила Великого поста.

Не стоит идти на охоту или на рыбалку.

Лучше отложить домашние дела на другой день.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Утренний туман – к дождю.

Если вечером будет тепло, то ждите такое же лето.

Если днем ясно будет светить солнце, то уже можно сеять пшеницу.

Холодный день – к дождливому лету.

Что еще отмечают

10 апреля имеем трогательный праздник – Международный день братьев и сестер. Его инициатором стала американка Клавдия Эварт. Дело в том, что женщина потеряла брата и сестру, когда им было совсем мало лет. Мальчика и девочку звали Алан и Лизетт – именно она родилась в сегодняшнюю дату.

Также ежегодно 10 апреля отмечается Всемирный день работы из дома. В последние годы люди все реже ходят в офисы. Большую популярность работа из дома приобрела тогда, когда началась пандемия коронавируса.