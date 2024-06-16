Яке церковне свято 16 червня: чому сьогодні не варто вінчатися та одружуватися

За новим церковним календарем 16 червня християни вшановують пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського. Вважається, що він допомагає вилікувати біль у зубах та позбавляє інших захворювань. Про це треба щиро просити у молитві.

До того ж сьогодні можна молитися, аби перестати переживати, тривожитися та лякатися. Детальніше про церковне свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського

Тихон Аматунтський народився на Кіпрі та виховувався у християнській сім'ї. З дитинства хлопець знав Святе Письмо. Трохи подорослішавши, він став читцем, а також тлумачив Божі книги. Деякий час святий був дияконом, а потім – єпископом. Обіймавши останню посаду, чоловік намагався позбутися ідолопоклонництва. За життя Тихон допоміг багатьом людям, які цього потребували. Крім того, з чудотворця постійно знущалися язичники.

Що не можна робити

Заборонено байдикувати, інакше розізлите Тихона.

Не варто садити рослини, адже не буде хорошого врожаю.

Краще не одружуватися та не вінчатися, бо скоро розлучитесь.

Народні прикмети

Туман – до теплої погоди.

Якщо побачите росу на вікнах, то чекайте на дощ.

Якщо риба буде неспокійна, то скоро почнеться злива.

Закриті бутони на польових квітках – до дощів.

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Що ще відзначають

Щороку на третю неділю червня припадає День батька. Започаткувати це свято одного разу придумала Сонора Додд – жінка, родом зі Сполучених Штатів Америки. Річ у тім, що її, братів та сестер виховував тато, адже мама померла при пологах. Згодом така подія поширилася по різних країнах світу.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів. Перше святкування відбулося у 2015 році, коли у Мілані проходив політичний форум. У 2018 році свято офіційно запровадила ООН.