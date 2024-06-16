Яке церковне свято 16 червня: чому сьогодні не варто вінчатися та одружуватися

16 червня 2024, 07:00
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За новим церковним календарем 16 червня християни вшановують пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського. Вважається, що він допомагає вилікувати біль у зубах та позбавляє інших захворювань. Про це треба щиро просити у молитві.

До того ж сьогодні можна молитися, аби перестати переживати, тривожитися та лякатися. Детальніше про церковне свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського

Тихон Аматунтський народився на Кіпрі та виховувався у християнській сім'ї. З дитинства хлопець знав Святе Письмо. Трохи подорослішавши, він став читцем, а також тлумачив Божі книги. Деякий час святий був дияконом, а потім – єпископом. Обіймавши останню посаду, чоловік намагався позбутися ідолопоклонництва. За життя Тихон допоміг багатьом людям, які цього потребували. Крім того, з чудотворця постійно знущалися язичники.

Що не можна робити

  • Заборонено байдикувати, інакше розізлите Тихона. 
  • Не варто садити рослини, адже не буде хорошого врожаю.
  • Краще не одружуватися та не вінчатися, бо скоро розлучитесь.

Народні прикмети

  • Туман – до теплої погоди.
  • Якщо побачите росу на вікнах, то чекайте на дощ.
  • Якщо риба буде неспокійна, то скоро почнеться злива.
  • Закриті бутони на польових квітках – до дощів.

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Що ще відзначають

Щороку на третю неділю червня припадає День батька. Започаткувати це свято одного разу придумала Сонора Додд – жінка, родом зі Сполучених Штатів Америки. Річ у тім, що її, братів та сестер виховував тато, адже мама померла при пологах. Згодом така подія поширилася по різних країнах світу. 

Також сьогодні відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів. Перше святкування відбулося у 2015 році, коли у Мілані проходив політичний форум. У 2018 році свято офіційно запровадила ООН.

Автор: Марія Примич