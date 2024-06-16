До того ж сьогодні можна молитися, аби перестати переживати, тривожитися та лякатися. Детальніше про церковне свято розповість LifeStyle 24.
Свято сьогодні День батька 2024: зворушливі привітання своїми словами та у віршах, чудові картинки
День пам'яті святого чудотворця Тихона Аматунтського
Тихон Аматунтський народився на Кіпрі та виховувався у християнській сім'ї. З дитинства хлопець знав Святе Письмо. Трохи подорослішавши, він став читцем, а також тлумачив Божі книги. Деякий час святий був дияконом, а потім – єпископом. Обіймавши останню посаду, чоловік намагався позбутися ідолопоклонництва. За життя Тихон допоміг багатьом людям, які цього потребували. Крім того, з чудотворця постійно знущалися язичники.
Що не можна робити
- Заборонено байдикувати, інакше розізлите Тихона.
- Не варто садити рослини, адже не буде хорошого врожаю.
- Краще не одружуватися та не вінчатися, бо скоро розлучитесь.
Народні прикмети
- Туман – до теплої погоди.
- Якщо побачите росу на вікнах, то чекайте на дощ.
- Якщо риба буде неспокійна, то скоро почнеться злива.
- Закриті бутони на польових квітках – до дощів.
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Що ще відзначають
Щороку на третю неділю червня припадає День батька. Започаткувати це свято одного разу придумала Сонора Додд – жінка, родом зі Сполучених Штатів Америки. Річ у тім, що її, братів та сестер виховував тато, адже мама померла при пологах. Згодом така подія поширилася по різних країнах світу.
Також сьогодні відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів. Перше святкування відбулося у 2015 році, коли у Мілані проходив політичний форум. У 2018 році свято офіційно запровадила ООН.