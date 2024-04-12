Також святому Василію моляться, аби не було проблем з грошима та задля багатого врожаю. Детальніше про його життя розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського

Преподобний Василій жив у VIII столітті. Коли правив імператор Лев Ісаврі, святий обіймав посаду єпископа Парійського. Він багато допомагав нужденним, робив хороші вчинки та щиро сповідував християнство.

Василій Сповідник був проти іконоборства. Тому він не дозволяв язичникам знищувати святині. Помер преподобний вже у старшому віці.

Що не можна робити

Не варто заводити нові знайомства.

Краще відкласти прибирання на інший день.

Не можна пити просту воду, адже в цей день вона позбавляє сил.

Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, вживати алкоголь, влаштовувати гучні гуляння, бо триває Великий піст.

Народні прикмети

Якщо побачите павутину, то чекайте на жарке літо.

Ясний та морозний ранок – до поганого врожаю.

Якщо почнеться дощ, то у травні буде така ж погода.

Якщо вдень ясно світитиме сонце, то отримаєте хороший врожай.

Що ще відзначають

Щороку 12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України. Свято запровадив другий президент України Леонід Кучма 13 березня 1997 року. Варто зазначити, що перший український космонавт Леонід Каденюк полетів у космос 19 листопада 1997 року.

Також сьогодні українці відзначають День скаута або День пластуна. Його започаткували 28 березня 2008 року. Саме Національна скаутська організація України виховує у молоді патріотизм та любов до Батьківщини.