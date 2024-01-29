Кого християни вшановують 29 січня: чому сьогодні не можна підіймати речі з землі

За новим церковним календарем 29 січня відзначається День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. Він постраждав за християнську віру.

Крім того, сьогодні маємо День пам'яті Героїв Крут та Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Детальніше розповість 24 Канал.

Важливі зміни За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року

День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

Ігнатія назвали Богоносцем через те, що він все своє життя вірив в Ісуса Христа. Священномученик народився у місті Антіохія, де згодом обійняв посаду єпископа. Він навчався в апостолів Івана та Павла. Ігнатій був дуже доброю людиною, адже допомагав бідним, лікував людей та поширював християнську віру. Богоносець помер, коли правив імператор Траян. Він наказав кинути святого у клітку до левів.

Що не можна робити

Не можна переїжджати, влаштовувати важливі зустрічі та починати щось нове.

Не варто підіймати речі з землі та приносити їх до хати. Бо можете накликати хвороби на сім'ю.

Заборонено важко працювати.

Не варто конфліктувати з людьми та лихословити.

Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

Шум у лісі – до теплої погоди.

Літом буде лити як з відра, якщо сьогодні надворі вітряно.

Якщо побачите на небі червоний місяць, то скоро почнеться сильний вітер.

Що ще відзначають

29 січня українці вшановують пам'ять Героїв Крут. Бій біля залізничної станції Крути між Червоною гвардією та армією Української Народної Республіки відбувся у січні 1918 року. Тоді українському війську вдалося зупинити більшовиків, які йшли на Київ. Згодом, після підписання Берестейського миру, полеглих воїнів поховали на Аскольдовій Могилі, яка розташована у Києві.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. У цей день різні країни світу закликають позбутися ядерної зброї. Адже вона створює велику загрозу для всього людства.