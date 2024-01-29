Кроме того, сегодня имеем День памяти Героев Крут и Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Подробнее расскажет 24 Канал.
Важные изменения По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года
День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца
Игнатия назвали Богоносцем потому, что он всю свою жизнь верил в Иисуса Христа. Священномученик родился в городе Антиохия, где впоследствии вступил в должность епископа. Он учился у апостолов Иоанна и Павла. Игнатий был очень хорошим человеком, ведь помогал бедным, лечил людей и распространял христианскую веру. Богоносец скончался, когда правил император Траян. Он приказал бросить святого в клетку к львам.
Что нельзя делать
- Нельзя переезжать, устраивать важные встречи и начинать что-нибудь новое.
- Не стоит поднимать вещи из земли и приносить их в дом. Ибо можете навлечь болезни на семью.
- Запрещено тяжело работать.
- Не стоит конфликтовать с людьми и злословить.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы
- Шум в лесу – к теплой погоде.
- Летом будет лить как из ведра, если сегодня на улице ветрено.
- Если увидите на небе красную луну, то скоро начнется сильный ветер.
Что еще отмечают
29 января украинцы чтят память Героев Крут. Бой у железнодорожной станции Круты между Красной гвардией и армией Украинской Народной Республики прошел в январе 1918 года. Тогда украинскому войску удалось остановить большевиков, которые шли на Киев. Впоследствии, после подписания Брестского мира, погибших воинов похоронили на Аскольдовой Могиле, которая расположена в Киеве.
Также сегодня отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. В этот день разные страны мира призывают избавиться от ядерного оружия. Она ведь создает большую угрозу для всего человечества.