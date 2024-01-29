Кроме того, сегодня имеем День памяти Героев Крут и Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Подробнее расскажет 24 Канал.

Важные изменения По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца

Игнатия назвали Богоносцем потому, что он всю свою жизнь верил в Иисуса Христа. Священномученик родился в городе Антиохия, где впоследствии вступил в должность епископа. Он учился у апостолов Иоанна и Павла. Игнатий был очень хорошим человеком, ведь помогал бедным, лечил людей и распространял христианскую веру. Богоносец скончался, когда правил император Траян. Он приказал бросить святого в клетку к львам.

Что нельзя делать

Нельзя переезжать, устраивать важные встречи и начинать что-нибудь новое.

Не стоит поднимать вещи из земли и приносить их в дом. Ибо можете навлечь болезни на семью.

Запрещено тяжело работать.

Не стоит конфликтовать с людьми и злословить.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы

Шум в лесу – к теплой погоде.

Летом будет лить как из ведра, если сегодня на улице ветрено.

Если увидите на небе красную луну, то скоро начнется сильный ветер.

Что еще отмечают

29 января украинцы чтят память Героев Крут. Бой у железнодорожной станции Круты между Красной гвардией и армией Украинской Народной Республики прошел в январе 1918 года. Тогда украинскому войску удалось остановить большевиков, которые шли на Киев. Впоследствии, после подписания Брестского мира, погибших воинов похоронили на Аскольдовой Могиле, которая расположена в Киеве.

Также сегодня отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. В этот день разные страны мира призывают избавиться от ядерного оружия. Она ведь создает большую угрозу для всего человечества.