22 квітня – яке свято у християн: чому сьогодні не можна залишати безлад у домі

22 квітня церква вшановує пам'ять преподобного Теодора Сикеота і Віталія. За традицією наших предків, у цей день потрібно садити цибулю. Цікаво, що раніше вважалося, ніби вона захищає від нечистої сили.

У православних та греко-католиків триває Великий піст. Тому заборонено вживати м'ясні та молочні продукти, пити алкогольні напої та влаштовувати гучні гуляння, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Теодора Сикеота і Віталія

Преподобний Теодор родом з Галатії. У 6 років йому явився святий Георгій, який сказав, що хлопчика кличе сам Господь. Тому своє життя присвятив молитві та завжди дотримувався правил посту. У 16 років перебрався до печери. Деякий час Теодор був настоятелем у монастирі, а потім єпископом. Через 10 років повернувся до печери.

Преподобний Віталій мешкав в Олександрії. Чоловік був монахом, тому вірно служив християнській вірі. У 60 років у молитвах почав просити здоров'я для жінок, які перебували у публічних будинках. Тим, хто відмовлявся від своєї справи, навіть давав гроші. Згодом люди почали говорити про те, що Віталій сам відвідує такі місця. Однак святий спростував усі чутки.

Що не можна робити

Не можна лихословити, ображати одне одного та сваритися.

Краще не йти в ліс наодинці, бо натрапите на нечисту силу.

Не варто, аби в домі панував безлад, інакше почнуться проблеми у сім'ї.

Народні прикмети

Гроза – до багатого врожаю.

Якщо птахи літатимуть зграями, то чекайте на хороші новини.

Якщо почуєте спів зозулі, то незабаром потепліє.

Похмурий день – до сухого літа.

Що ще відзначають

22 квітня у світі відзначається Міжнародний день Матері-Землі. Свято запровадила Генеральна Асамблея ООН. Вперше подія відбулася у 2010 році.

Також сьогодні у юдеїв починається Песах, який завершиться 30 квітня. У цей період згадується, як єврейський народ звільнився з рабства та покинув Єгипет. Люди присвячують час молитві.