У православных и греко-католиков продолжается Великий пост. Поэтому запрещено употреблять мясные и молочные продукты, пить алкогольные напитки и устраивать громкие гуляния, передает LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Теодора Сикеота и Виталия

Преподобный Теодор родом из Галатии. В 6 лет ему явился святой Георгий, который сказал, что мальчика зовет сам Господь. Поэтому свою жизнь посвятил молитве и всегда придерживался правил поста. В 16 лет перебрался в пещеру. Некоторое время Теодор был настоятелем в монастыре, а затем епископом. Через 10 лет вернулся в пещеру.

Преподобный Виталий жил в Александрии. Мужчина был монахом, поэтому верно служил христианской вере. В 60 лет в молитвах начал просить здоровья для женщин, которые находились в публичных домах. Тем, кто отказывался от своего дела, даже давал деньги. Впоследствии люди начали говорить о том, что Виталий сам посещает такие места. Однако святой опроверг все слухи.

Что нельзя делать

Нельзя сквернословить, оскорблять друг друга и ссориться.

Лучше не идти в лес в одиночку, потому что наткнетесь на нечистую силу.

Не стоит, чтобы в доме царил беспорядок, иначе начнутся проблемы в семье.

Народные приметы

Гроза – к богатому урожаю.

Если птицы будут летать стаями, то ждите хороших новостей.

Если услышите пение кукушки, то вскоре потеплеет.

Пасмурный день – к сухому лету.

Что еще отмечают

22 апреля в мире отмечается Международный день Матери-Земли. Праздник ввела Генеральная Ассамблея ООН. Впервые событие состоялось в 2010 году.

Также сегодня у иудеев начинается Песах, который завершится 30 апреля. В этот период вспоминается, как еврейский народ освободился из рабства и покинул Египет. Люди посвящают время молитве.