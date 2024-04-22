У православных и греко-католиков продолжается Великий пост. Поэтому запрещено употреблять мясные и молочные продукты, пить алкогольные напитки и устраивать громкие гуляния, передает LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Теодора Сикеота и Виталия
Преподобный Теодор родом из Галатии. В 6 лет ему явился святой Георгий, который сказал, что мальчика зовет сам Господь. Поэтому свою жизнь посвятил молитве и всегда придерживался правил поста. В 16 лет перебрался в пещеру. Некоторое время Теодор был настоятелем в монастыре, а затем епископом. Через 10 лет вернулся в пещеру.
Преподобный Виталий жил в Александрии. Мужчина был монахом, поэтому верно служил христианской вере. В 60 лет в молитвах начал просить здоровья для женщин, которые находились в публичных домах. Тем, кто отказывался от своего дела, даже давал деньги. Впоследствии люди начали говорить о том, что Виталий сам посещает такие места. Однако святой опроверг все слухи.
Что нельзя делать
- Нельзя сквернословить, оскорблять друг друга и ссориться.
- Лучше не идти в лес в одиночку, потому что наткнетесь на нечистую силу.
- Не стоит, чтобы в доме царил беспорядок, иначе начнутся проблемы в семье.
Народные приметы
- Гроза – к богатому урожаю.
- Если птицы будут летать стаями, то ждите хороших новостей.
- Если услышите пение кукушки, то вскоре потеплеет.
- Пасмурный день – к сухому лету.
Что еще отмечают
22 апреля в мире отмечается Международный день Матери-Земли. Праздник ввела Генеральная Ассамблея ООН. Впервые событие состоялось в 2010 году.
Также сегодня у иудеев начинается Песах, который завершится 30 апреля. В этот период вспоминается, как еврейский народ освободился из рабства и покинул Египет. Люди посвящают время молитве.