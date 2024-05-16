16 травня – яке церковне свято: головні заборони на сьогодні

У четвер, 16 травня, християни вшановують пам'ять преподобного Феодора Освяченого. Ще у давні часи люди молилися святому, щоб він приніс їм щедрий врожай. Цей день присвячували роботі на городі.

У молитвах до Феодора, крім того, можна просити, щоб допоміг вилікувати головний біль. Більше про життя святого читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Феодора Освяченого

Батьки Феодора були досить відомими та багатими. У 14 років хлопець вирішив піти з дому та оселитися у монастирі, адже йому подобалося таке життя. Згодом преподобний відправився у Тавеннську обитель та навчався у святого Пахомія. Мати навіть просила сина покинути цю справу та повернутися, однак він не хотів. Помер Феодор Освячений у 368 році.

Що не можна робити

Не можна голосно розважатися та святкувати.

Сьогодні варто все доїдати, інакше опинитися у скруті.

Краще не наводити лад у будинку, якщо ще є робота на городі.

Народні прикмети

Грім – до багатого врожаю.

Сонячний день – до теплого літа.

Якщо цвіте горобина, то холод відступив.

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Що ще відзначають

Щороку на третій четвер травня припадає Всесвітній день вишиванки. Ідея свята з'явилася завдяки студентці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк. Одного разу дівчина організувала акцію "Всесвітній день вишиванки", яка згодом поширилася серед людей.

Також сьогодні маємо Міжнародний день мирного співіснування. Свято запровадила Організація Об'єднаних Націй 8 грудня 2017 року. Його мета – закликати різні країни світу до єднання та миру.