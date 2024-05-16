В молитвах к Феодору, кроме того, можно просить, чтобы помог вылечить головную боль. Больше о жизни святого читайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Феодора Освященного

Родители Феодора были достаточно известными и богатыми. В 14 лет парень решил уйти из дома и поселиться в монастыре, ведь ему нравилась такая жизнь. Впоследствии преподобный отправился в Тавеннскую обитель и учился у святого Пахомия. Мать даже просила сына бросить это дело и вернуться, однако он не хотел. Умер Феодор Освященный в 368 году.

Что нельзя делать

Нельзя громко развлекаться и праздновать.

Сегодня стоит все доедать, иначе оказаться в беде.

Лучше не наводить порядок в доме, если еще есть работа на огороде.

Народные приметы

Гром – к богатому урожаю.

Солнечный день – к теплому лету.

Если цветет рябина, то холод отступил.

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Что еще отмечают

Каждый год на третий четверг мая приходится Всемирный день вышиванки. Идея праздника появилась благодаря студентке Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Лесе Воронюк. Однажды девушка организовала акцию "Всемирный день вышиванки", которая впоследствии распространилась среди людей.

Также сегодня имеем Международный день мирного сосуществования. Праздник ввела Организация Объединенных Наций 8 декабря 2017 года. Его цель – призвать разные страны мира к единению и миру.