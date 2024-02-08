8 лютого – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не можна дивитися у дзеркало

8 лютого за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять пророка Захарія Серповидця. Він виховувався у християнських традиціях.

Крім того, сьогодні відзначається День пропозиції руки та серця й День опери. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті пророка Захарія Серповидця

Захарія назвали Серповидцем, бо якось йому приснився свиток, який мав форму серпа. За життя пророк допомагав єврейському народу позбутися гріхів та повірити у Бога. Він передбачив, що колись до людей прийде Ісус Христос. Також Захарій та пророк Агамон просили царя Зоровавеля продовжити будувати храм у Єрусалимі.

Що не можна робити

Краще відкласти хірургічні операції та похід до стоматолога на інший день. Адже лікування не буде ефективним.

Не варто сьогодні заздрити людям та дивитися у дзеркало, бо накличете біду.

Краще перенести усі важливі справи на завтра.

Народні прикмети

Кола навколо місяця та мороз – до ранньої весни.

Якщо тварини поводитимуться неспокійно, то скоро почнеться снігопад.

Якщо випаде сніг і пес валятиметься у ньому, то незабаром надворі потепліє.

Грім – до вітряного літа.

Іній на деревах – до багатого врожаю меду.

Що ще відзначають

8 лютого відзначається День опери. Свято запровадили користувачі соціальних мереж у 2018 році. Зокрема, вони запустили хештег #OperaDay.

Також сьогодні – День пропозиції руки та серця. Цікаво, що свято відбувається за декілька днів до Дня святого Валентина, який припадає на 14 лютого. Особливої популярності воно набуло в Індії.