Кроме того, сегодня отмечается День предложения руки и сердца и День оперы. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти пророка Захария Серповидца

Захария назвали Серповидцем, потому что однажды ему приснился свиток, который имел форму серпа. При жизни пророк помогал еврейскому народу избавиться от грехов и поверить в Бога. Он предсказал, что когда-то к людям придет Иисус Христос. Также Захарий и пророк Агамон просили царя Зоровавеля продолжить строить храм в Иерусалиме.

Что нельзя делать

Лучше отложить хирургические операции и поход к стоматологу на другой день. Ведь лечение не будет эффективным.

Не стоит сегодня завидовать людям и смотреть в зеркало, потому что накличете беду.

Лучше перенести все важные дела на завтра.

Народные приметы

Круги вокруг луны и мороз – к ранней весне.

Если животные будут вести себя беспокойно, то скоро начнется снегопад.

Если выпадет снег и пес будет валяться в нем, то вскоре на улице потеплеет.

Гром – к ветреному лету.

Иней на деревьях – к богатому урожаю меда.

Что еще отмечают

8 февраля отмечается День оперы. Праздник ввели пользователи социальных сетей в 2018 году. В частности, они запустили хэштег #OperaDay.

Также сегодня – День предложения руки и сердца. Интересно, что праздник проходит за несколько дней до Дня святого Валентина, который приходится на 14 февраля. Особую популярность он приобрел в Индии.