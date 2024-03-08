Яке свято в Україні та світі 8 березня: що віщує приліт жайворонків

Сьогодні, 8 березня, вшановується пам'ять преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського. Він мешкав у Константинополі. Відомо, що у ті часи було поширене іконоборство.

За традицією наших предків, у цей день потрібно ходити в гості, пригощати смачною їжею друзів та рідних, прибирати у будинку. Цікаво, що раніше люди також ставили в оселі гілочку верби, яка мала оберігати, пише LifeStyle 24.

Зі святом З нагоди Міжнародного жіночого дня: чарівні картинки-привітання з 8 березня для коханої

День пам'яті преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського

Преподобний Феофілакт навчався у патріарха Тарасія, який також був першим радником імператора. Одного разу чоловік разом зі святим Михайлом пішов у монастир, який розташовувався на березі Чорного моря. Згодом обоє стали єпископами. Після цього Феофілакт розпочав будівництво церков, лікарень, допомагав людям, які хворіли, та нужденним. Однак якось, за наказом імператора Лева V Вірменина, його на 30 років закрили у фортеці Стровіль. Єпископ Нікомидійський помер у 845 році.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити, бо притягнете неприємності.

Заборонено давати гроші у борг та відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто розпочинати нові справи та планувати подорож.

Краще підписувати важливі документи в інший день.

Народні прикмети

Погода влітку буде такою ж, як сьогодні.

Якщо почнеться хуртовина, то чекайте на хороший врожай овочів.

Туман – до заморозків.

Якщо вже прилетіли жайворонки, то готуйтеся до теплої весни.

Актуально Зі святом, найрідніші: добірка зворушливих привітань у картинках з 8 березня для мами

Що ще відзначають

Щороку 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день. Сьогодні згадуємо, як жінки ще у XIX столітті розпочали боротьбу за свої права. Зокрема, вони хотіли мати можливість голосувати на виборах та отримувати таку ж заробітну плату, як чоловіки. Радянський Союз надав цьому святу зовсім інших сенсів, тому його головним атрибутом стали тюльпани. Однак про справжню суть Міжнародного жіночого дня забувати не можна.

Також сьогодні маємо Міжнародний день жінок пивоварів. Вперше його відсвяткували не так давно, а саме у 2014 році. Згодом подія набула популярності у різних країнах світу та відзначається щороку.