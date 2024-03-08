По традиции наших предков, в этот день нужно ходить в гости, угощать вкусной едой друзей и родных, убирать в доме. Интересно, что раньше люди также ставили в доме веточку ивы, которая должна была оберегать, пишет LifeStyle 24.

С праздником По случаю Международного женского дня: волшебные картинки-поздравления с 8 марта для любимой

День памяти преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского

Преподобный Феофилакт учился у патриарха Тарасия, который также был первым советником императора. Однажды мужчина вместе со святым Михаилом пошел в монастырь, который располагался на берегу Черного моря. Впоследствии оба стали епископами. После этого Феофилакт начал строительство церквей, больниц, помогал людям, которые болели, и нуждающимся. Однако однажды, по приказу императора Льва V Армянина, его на 30 лет закрыли в крепости Стровиль. Епископ Никомидийский умер в 845 году.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить, потому что привлечете неприятности.

Запрещено давать деньги в долг и отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит начинать новые дела и планировать путешествие.

Лучше подписывать важные документы в другой день.

Народные приметы

Погода летом будет такой же, как сегодня.

Если начнется метель, то ждите хороший урожай овощей.

Туман – к заморозкам.

Если уже прилетели жаворонки, то готовьтесь к теплой весне.

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Что еще отмечают

Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день. Сегодня вспоминаем, как женщины еще в XIX веке начали борьбу за свои права. В частности, они хотели иметь возможность голосовать на выборах и получать такую же заработную плату, как мужчины. Советский Союз придал этому празднику совсем другие смыслы, поэтому его главным атрибутом стали тюльпаны. Однако об истинной сути Международного женского дня забывать нельзя.

Также сегодня имеем Международный день женщин пивоваров. Впервые его отпраздновали не так давно, а именно в 2014 году. Впоследствии событие приобрело популярность в разных странах мира и отмечается ежегодно.