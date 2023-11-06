Життя Павла Сповідника було сповнене страждань. Тоді велась запекла боротьба проти християнської віри, він зазнав через це переслідувань і був убитий. Що робили наші предки у цей день та у що вірили – знає 24 Канал.
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Що робили віряни: традиції цього дня
Святого Павла у народі називали Льодоставом. Традиційно у цей день водойми сковували льодом. Люди дивились, який лід утворився: якщо він промерзав купою – рік буде ситий, матимуть багато хліба. Також готувались до риболовлі – витягали снасті, оглядали та лагодили їх. Гарним звичаєм вважалось задобрити водяного – приносили щось смачне або ж кидали кілька монет у водойму, щоб риба добре ловилась.
Народні прикмети
- Лід купою – буде багато хліба.
- Якщо коні мають добрий апетит, вони ще довго залишатимуться здоровими.
- Якщо падає сніг, то і вся зима буде сніжною.
- Маленькі зорі на небі – буде сніг.
- Якщо вугілля швидко перетворюється в золу – зима буде лютою.
Осінь/ Depositphotos
Що не можна робити
- Не можна цього дня ображати інших і лихословити.
- Не беріть гроші в борг і не давайте іншим.
- Не можна бути далеко від дому.
- Не можна виносити сміття з дому.
6 листопада в Україні та світі
У цей день відзначають Всесвітній день без паперу, День саксофона та Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. В Україні – День визволення Києва від фашистів у 1943 році.