Життя Павла Сповідника було сповнене страждань. Тоді велась запекла боротьба проти християнської віри, він зазнав через це переслідувань і був убитий. Що робили наші предки у цей день та у що вірили – знає 24 Канал.

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Що робили віряни: традиції цього дня

Святого Павла у народі називали Льодоставом. Традиційно у цей день водойми сковували льодом. Люди дивились, який лід утворився: якщо він промерзав купою – рік буде ситий, матимуть багато хліба. Також готувались до риболовлі – витягали снасті, оглядали та лагодили їх. Гарним звичаєм вважалось задобрити водяного – приносили щось смачне або ж кидали кілька монет у водойму, щоб риба добре ловилась.

Народні прикмети

Лід купою – буде багато хліба.

Якщо коні мають добрий апетит, вони ще довго залишатимуться здоровими.

Якщо падає сніг, то і вся зима буде сніжною.

Маленькі зорі на небі – буде сніг.

Якщо вугілля швидко перетворюється в золу – зима буде лютою.

Осінь/ Depositphotos

Що не можна робити

Не можна цього дня ображати інших і лихословити.

Не беріть гроші в борг і не давайте іншим.

Не можна бути далеко від дому.

Не можна виносити сміття з дому.

6 листопада в Україні та світі

У цей день відзначають Всесвітній день без паперу, День саксофона та Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. В Україні – День визволення Києва від фашистів у 1943 році.