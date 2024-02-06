6 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна сваритися з рідними

6 лютого за новоюліанським календарем у церкві вшановують пам'ять преподобного Вукола, єпископа Смірнського. Відомо, що він був учнем Івана Богослова.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день без мобільного телефону та День безпечного інтернету. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Вукола, єпископа Смірнського

До наших часів збереглося мало інформації про життя преподобного Вукола. Святий пережив ув'язнення та катування за часів правління римського імператора Діоклетіана. Згодом, коли до влади прийшов Костянтин Великий, єпископа звільнили. Помер Вукол Смірнський у II столітті.

Що не можна робити

Заборонено давати та брати гроші у борг.

Не можна виносити сміття з дому, бо позбудетеся щастя.

Не варто сваритися з рідними, інакше конфлікт затягнеться.

Не можна злитися та лихословити.

Народні прикмети

Якщо кіт піде спати на тепле місце, то скоро вдарить суворий мороз.

Якщо побачите птахів на деревах, то незабаром потепліє.

Фіолетове небо – до хорошої погоди.

Якщо надворі буде морозяно, то чекайте на теплу весну.

Що ще відзначають

Також 6 лютого відзначається Всесвітній день без мобільного телефону. Свято триває 8 днів, протягом яких не варто проводити багато часу у телефоні. Прихильники цього дня закликають людей відмовитися від гаджетів на декілька днів, щоб побороти залежність.

Також сьогодні – День безпечного інтернету. У 2004 році його запровадили європейські організації European SchoolNet та Insafe. Однак Україна приєдналася до святкування цього дня лише у 2009 році.