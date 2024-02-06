Также сегодня отмечается Всемирный день без мобильного телефона и День безопасного интернета. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского

До наших времен сохранилось мало информации о жизни преподобного Вукола. Святой пережил заключение и пытки во времена правления римского императора Диоклетиана. Впоследствии, когда к власти пришел Константин Великий, епископа освободили. Умер Вукол Смирнский во II веке.

Что нельзя делать

Запрещено давать и брать деньги в долг.

Нельзя выносить мусор из дома, потому что лишитесь счастья.

Не стоит ссориться с родными, иначе конфликт затянется.

Нельзя злиться и сквернословить.

Народные приметы

Если кот пойдет спать на теплое место, то скоро ударит суровый мороз.

Если увидите птиц на деревьях, то вскоре потеплеет.

Фиолетовое небо – к хорошей погоде.

Если на улице будет морозно, то ждите теплую весну.

Что еще отмечают

Также 6 февраля отмечается Всемирный день без мобильного телефона. Праздник длится 8 дней, в течение которых не стоит проводить много времени в телефоне. Сторонники этого дня призывают людей отказаться от гаджетов на несколько дней, чтобы побороть зависимость.

Также сегодня – День безопасного интернета. В 2004 году его ввели европейские организации European SchoolNet и Insafe. Однако Украина присоединилась к празднованию этого дня только в 2009 году.