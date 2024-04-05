5 квітня – які свята в Україні та світі: яких заборон варто дотримуватися сьогодні

У п'ятницю, 5 квітня, вшановується пам'ять мучеників Агафопода та Феодула. Останнього ще називають Феодул-вітрогон, адже він приносить з собою вітряну, але теплу погоду. Тому у цей день заведено прати, аби речі змогли висохнути надворі.

Наші предки побоювалися, якщо у свято до хати залітав птах. Адже раніше це вважалося поганою прикметою, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті мучеників Агафопода та Феодула

Життя святих мучеників припало на III-IV століття. Відомо, що Агафопод обіймав посаду диякона, а Феодул був читцем. Одного разу до останнього уві сні прийшов незнайомець, який дав якусь річ. На другий день чоловік побачив у руці перстень, на якому виднівся хрест. Після цього Феодул отримав дар зцілення. Крім того, він закликав людей приймати християнську віру.

У ті часи християн жорстоко переслідували. Агафопод та Феодул не хотіли переходити на бік язичників, тому їх ув'язнили. Згодом мучеників втопили у морі. Тіла святих викинуло на берег, а люди могли побачити світлі шати.

Що не можна робити

Заборонено пити алкоголь, їсти м'ясо та молочні продукти, бо триває Великий піст. Також потрібно відмовитися від розваг.

Не можна сваритися та лихословити.

Важку фізичну роботу краще відкласти на інший день.

Народні прикмети

Жаркий день та холодна ніч – до ясної погоди.

Якщо з берези вже почав текти сік, то літом дощитиме.

Якщо побачите, що птахи роблять гнізда, то чекайте на холодне літо.

Дощ – до щедрого врожаю.

Якщо ластівки ще не повернулися, то надворі похолодає.

Що ще відзначають

5 квітня 1710 року була прийнята перша Конституція України. Її склав український гетьман Пилип Орлик. Тому сьогодні згадується ця подія. У документі є 16 статей, де вказані права та обов'язки Війська Запорозького.

Також у п'ятницю відзначається Міжнародний день совісті. 25 липня 2019 року його запровадила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що вперше це свято відбулося під час пандемії коронавірусу.