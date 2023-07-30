30 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
30 липня 2023, 07:00Читать новость на русском
30 липня християни вшановують Святогірську ікону Божої Матері. У світі – це Міжнародний день дружби, а також День свекра.
Згідно з церковним календарем, 30 липня для вірян – вшанування Святогірської ікони Божої Матері, яка зцілює людей від різних недуг, зазначає 24 Канал.
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Молитва та Акафіст цієї ікони допомагають вилікуватися від лімфаденіту, хвороби нирок, бронхіальної астми. Святогірська ікона Божої Матері також є чудотворною, бо допомагає жінкам завагітніти. Подейкують, що молитви до неї навіть допомагати одужати людям з онкологічними захворюваннями.
Що не можна робити у цей день
- 30 липня не можна дивитися на грози. Наші предки вірили, що через деякий час після цього можна осліпнути.
- Дружба може зіпсуватися назавжди, якщо ви сперечатиметеся або будете сваритись. Важливо опановувати свої емоції та тримати їх при собі.
- У цей день нікому не розповідайте своїх секретів. Нехай все потаємне залишається з вами.
Прикмети на 30 липня
- Якщо на вулиці гроза – осінь буде дощовою.
- Холодний вечір – наступного дня готуйтеся до спеки.
- Білі хмари на небі з дощем означатимуть зміну погоди.