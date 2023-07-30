Згідно з церковним календарем, 30 липня для вірян – вшанування Святогірської ікони Божої Матері, яка зцілює людей від різних недуг, зазначає 24 Канал.

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Молитва та Акафіст цієї ікони допомагають вилікуватися від лімфаденіту, хвороби нирок, бронхіальної астми. Святогірська ікона Божої Матері також є чудотворною, бо допомагає жінкам завагітніти. Подейкують, що молитви до неї навіть допомагати одужати людям з онкологічними захворюваннями.

Що не можна робити у цей день

30 липня не можна дивитися на грози. Наші предки вірили, що через деякий час після цього можна осліпнути.

Дружба може зіпсуватися назавжди, якщо ви сперечатиметеся або будете сваритись. Важливо опановувати свої емоції та тримати їх при собі.

У цей день нікому не розповідайте своїх секретів. Нехай все потаємне залишається з вами.

Прикмети на 30 липня