Згідно з церковним календарем, 30 липня для вірян – вшанування Святогірської ікони Божої Матері, яка зцілює людей від різних недуг, зазначає 24 Канал.

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Молитва та Акафіст цієї ікони допомагають вилікуватися від лімфаденіту, хвороби нирок, бронхіальної астми. Святогірська ікона Божої Матері також є чудотворною, бо допомагає жінкам завагітніти. Подейкують, що молитви до неї навіть допомагати одужати людям з онкологічними захворюваннями.

Що не можна робити у цей день

  • 30 липня не можна дивитися на грози. Наші предки вірили, що через деякий час після цього можна осліпнути.
  • Дружба може зіпсуватися назавжди, якщо ви сперечатиметеся або будете сваритись. Важливо опановувати свої емоції та тримати їх при собі.
  • У цей день нікому не розповідайте своїх секретів. Нехай все потаємне залишається з вами.

Прикмети на 30 липня

  • Якщо на вулиці гроза – осінь буде дощовою.
  • Холодний вечір – наступного дня готуйтеся до спеки.
  • Білі хмари на небі з дощем означатимуть зміну погоди.