Согласно церковному календарю, 30 июля для верующих – чествование Святогорской иконы Божией Матери, которая исцеляет людей от разных недугов, отмечает 24 Канал.
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Молитва и Акафист этой иконы помогают исцелиться от лимфаденита, болезни почек, бронхиальной астмы. Святогорская икона Божией Матери также чудотворна, потому что помогает женщинам забеременеть. Говорят, что молитвы к ней даже помогают выздороветь людям с онкологическими заболеваниями.
Что нельзя делать в этот день
- 30 июля нельзя смотреть на грозы. Наши предки верили, что спустя некоторое время после этого можно ослепнуть.
- Дружба может испортиться навсегда, если вы будете спорить или ссориться. Важно овладевать своими эмоциями и держать их при себе.
- В этот день никому не рассказывайте свои секреты. Пусть все сокровенное остается с вами.
Приметы на 30 июля
- Если на улице гроза – осень будет дождливая.
- Холодный вечер – на следующий день готовьтесь к жаре.
- Белые облака на небе с дождем будут означать изменение погоды.