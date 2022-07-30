Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

30 липня день Ангела відзначають Леонід, Марина, Маргарита повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Міжнародний день дружби;

Всесвітній день вишивки;

День свекра;

День дружби.

Свято в церковному календарі

30 липня віряни вшановують Святогірську ікону Божої Матері, яка зцілює людей від недуг.

Стародавня ікона вціліла від розграбування Святогорського монастиря в 1787 році. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі.

Святогірська ікона Божої Матері є чудотворною. Молитва і Акафіст Святогірської ікони Божої Матері допомагають вилікуватися від лімфаденіту, хвороби нирок, бронхіальної астми. Також родина допомагає жінкам завагітніти та народити дитину. Кажуть, що молитви до ікони навіть допомагали зцілитися від онкологічних захворювань.

Прикмети 30 липня

Гроза – осінь буде дощовою;

Холодний вечір – наступний день буде спекотнии;

Білі хмари на небі з дощем – до зміни погоди.

Що не можна робити 30 липня