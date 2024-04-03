У цей день рекомендується зранку прочитати "Отче наш", аби у сім'ю не прийшли нещастя. Детальніше про життя святого, заборони та народні прикмети на сьогодні, читайте на сайті LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобного Микити Сповідника
Микита Сповідник народився у VIII столітті. Він мешкав у місті Кесарія Віфінська та виховувався у християнській родині. Хлопчик прожив всього вісім днів, коли померла його мама. Після цього тато вирішив піти у монастир, тому за малюком почала дивитися бабуся. У юному віці Микита ходив до місцевої церкви, де допомагав під час служби Божої. Згодом преподобний став монахом, а ще через деякий час – ігуменом. Помер чоловік у 824 році.
Що не можна робити
- Не варто давати гроші в борг.
- Не можна сваритися та лихословити.
- Заборонено порушувати Великий піст.
- Краще, щоб у будинку було прибрано.
Народні прикмети
- Якщо почуєте грім, то незабаром зіпсується погода.
- Південний вітер – до щедрого врожаю ярих культур.
- Дощ – до холодної весни.
- Якщо сьогодні яскраво світитиме сонце, то літо буде жарким.
Що ще відзначають
Щороку 3 квітня відзначається Всесвітній день вечірки. Таке веселе свято з'явилося у 1996 році. У цей день людей закликають більше розважатися, гуляти, відпочивати та спілкуватися одне з одним офлайн.
Також 3 квітня – День народження мобільного телефону. Саме у цей день, у 1973 році, американський інженер та фізик Мартін Купер показав перший мобільний телефон та подзвонив по ньому.