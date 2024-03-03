Які свята відзначаються 3 березня: чому сьогодні краще не ходити у ліс

Сьогодні, 3 березня, за новим церковним календарем вшановується пам'ять мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Згідно з традицією, у цей день заборонено відмовляти людям у допомозі.

Дівчата повинні вмитися водою, доки не зійде сонце. Кажуть, що це допоможе завжди залишатися молодими. Детальніше про це свято, його головні заборони та прикмети, читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска

Євтропій, Клеонік та Василіск – амасійські мученики, які жили в III-IV століттях. Імператор Максиміліан хотів змусити чоловіків відректися від християнської віри, тому наказав кинути у тюрму. Вони зазнали жорстоких катувань, оскільки не хотіли слухатися правителя.

Одного разу, під час знущань, до людей зійшли Ісус Христос, святий Тирон та ангели. Тоді Євтропій сказав, що більше не сповідуватиме християнство, однак продовжував робити це таємно. Згодом мучеників стратили.

Що не можна робити

Краще не виносити сміття з хати, бо позбудетеся достатку та добробуту.

Після заходу сонця не можна давати та брати гроші у борг.

Заборонено бути скупими, хвалитися та лихословити.

Згідно з повір'ями, сьогодні у лісі прокидається ведмідь, тому не варто туди йти.

Народні прикмети

Якщо прилетять шпаки, то буде щедрий врожай зерна.

Якщо ворони валятимуться в снігу, то чекайте на тепло.

Якщо навколо дерев почне танути сніг, то весна затягнеться.

Якщо почуєте спів синичок, то скоро прийде потепління.

Що ще відзначають

3 березня відзначається Всесвітній день письменника. Свято запровадили у 1986 році. Тоді, з 12 по 18 січня, проходив 48 міжнародний конгрес учасників ПЕН-клубу. Це міжнародна неурядова організація, членами якої є письменники, редактори та перекладачі.

Також на першу неділю березня припадає Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Ініціатором свята у квітні 1994 року став Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Спершу його святкували у грудні, а у 2009 році перенесли на березень.