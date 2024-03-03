Девушки должны умыться водой, пока не взойдет солнце. Говорят, что это поможет всегда оставаться молодыми. Подробнее об этом празднике, его главных запретах и приметах, читайте на сайте LifeStyle 24.

Тоже интересно Календарь праздников и выходных на первый месяц весны: будут ли украинцы отдыхать 8 марта

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Евтропий, Клеоник и Василиск – амасийские мученики, жившие в III-IV веках. Император Максимилиан хотел заставить мужчин отречься от христианской веры, поэтому приказал бросить в тюрьму. Они подверглись жестоким пыткам, поскольку не хотели слушаться правителя.

Однажды, во время издевательств, к людям сошли Иисус Христос, святой Тирон и ангелы. Тогда Евтропий сказал, что больше не будет исповедовать христианство, однако продолжал делать это тайно. Впоследствии мучеников казнили.

Что нельзя делать

Лучше не выносить мусор из дома, потому что лишитесь достатка и благополучия.

После захода солнца нельзя давать и брать деньги в долг.

Запрещено быть скупыми, хвастаться и злословить.

Согласно поверьям, сегодня в лесу просыпается медведь, поэтому не стоит туда идти.

Народные приметы

Если прилетят скворцы, то будет щедрый урожай зерна.

Если вороны будут валяться в снегу, то ждите тепла.

Если вокруг деревьев начнет таять снег, то весна затянется.

Если услышите пение синичек, то скоро придет потепление.

Что еще отмечают

3 марта отмечается Всемирный день писателя. Праздник ввели в 1986 году. Тогда, с 12 по 18 января, проходил 48 международный конгресс участников ПЕН-клуба. Это международная неправительственная организация, членами которой являются писатели, редакторы и переводчики.

Также на первое воскресенье марта приходится Международный день детского телевидения и радиовещания. Инициатором праздника в апреле 1994 года стал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Сначала его праздновали в декабре, а в 2009 году перенесли на март.