29 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 серпня українці святкують третій Горіховий Спас, який є завершальним в цьому циклі. Горіховий Спас встановлений православною церквою на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа.
Третій Спас по праву називали Горіховим Спасом, бо у цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх заготовляти та освячувати в церкві. За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. А тому урожай горіхів обіцяв хороший врожай хліба на наступний рік.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна.
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Народні прикмети на 29 серпня
– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.
– Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.
– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.
Що можна робити 29 серпня
- Сьогодні у день Третього Спаса християни несуть до церкви горіхи, щоби їх там посвятили.
- Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться.
Що не можна робити 29 серпня
- Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.
- Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю.