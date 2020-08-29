29 серпня українці святкують третій Горіховий Спас, який є завершальним в цьому циклі. Горіховий Спас встановлений православною церквою на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа.

Третій Спас по праву називали Горіховим Спасом, бо у цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх заготовляти та освячувати в церкві. За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. А тому урожай горіхів обіцяв хороший врожай хліба на наступний рік.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна.

​Читайте також Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

Народні прикмети на 29 серпня

– Хороший урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.

– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

– Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Що можна робити 29 серпня

Сьогодні у день Третього Спаса християни несуть до церкви горіхи, щоби їх там посвятили. Цей день сприятливий для поїздок – все задумане здійсниться.

Що не можна робити 29 серпня