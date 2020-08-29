29 августа украинцы празднуют третий Ореховый Спас, который является завершающим в этом цикле. Ореховый Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Третий Спас по праву называли Ореховым Спасом, поскольку в это время дозревали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви. По народным наблюдениям, в один и тот же год не могло быть урожая и на орехи, и на хлеб. Поэтому урожай орехов обещал хороший урожай хлеба на следующий год.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анна.

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Народные приметы на 29 августа

– Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.

– Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.

– Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь.

– Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.

Что можно делать 29 августа

Сегодня в день Третьего Спаса христиане несут в церковь орехи, чтобы их там посвятили. Этот день благоприятен для поездок – все задуманное осуществится.

Что нельзя делать 29 августа