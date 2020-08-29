29 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 августа украинцы празднуют третий Ореховый Спас, который является завершающим в этом цикле. Ореховый Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.
Третий Спас по праву называли Ореховым Спасом, поскольку в это время дозревали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви. По народным наблюдениям, в один и тот же год не могло быть урожая и на орехи, и на хлеб. Поэтому урожай орехов обещал хороший урожай хлеба на следующий год.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анна.
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Народные приметы на 29 августа
– Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.
– Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.
– Если рядом с месяцем образовался круг, то на следующий день пойдет дождь.
– Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.
Что можно делать 29 августа
- Сегодня в день Третьего Спаса христиане несут в церковь орехи, чтобы их там посвятили.
- Этот день благоприятен для поездок – все задуманное осуществится.
Что нельзя делать 29 августа
- Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом.
- Не убирайте и не пользуйтесь ножницами, иглами и ножами. Сегодня нельзя шить и выполнять тяжелую работу.